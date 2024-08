- L'Alsace exprime son soutien à Vladimir Poutine.

Jürgen Elsässer, à l'origine de "Compact", a de nouveau exprimé son mécontentement envers le gouvernement fédéral suite à une victoire provisoire en justice et a manifesté son soutien au président russe Vladimir Poutine. "Je vais pas laisser personne m'empêcher de dire : je suis un supporter de Poutine", a-t-il déclaré lors d'une conférence de l'AfD en Saxe-Anhalt à Magdebourg, recueillant les acclamations des participants. During son discours, il a qualifié la ministre fédérale de l'Intérieur, Nancy Faeser (SPD), de fasciste, la ministre de la Défense, Boris Pistorius (SPD), de criminel de guerre, et a lancé des insultes contre la dirigeante des Verts, Ricarda Lang.

La Cour administrative fédérale a temporairement suspendu l'interdiction de la publication d'extrême droite "Compact", imposée par Faeser, principalement en raison de questions sur la proportionnalité de l'interdiction. Cela signifie que le magazine peut reprendre sa publication, sous certaines conditions, jusqu'à ce qu'un verdict définitif soit rendu dans la procédure principale. Faeser a interdit le magazine le 16 juillet, considérant qu'il était "une voix clé" du mouvement d'extrême droite.

Elsässer a affiché sa confiance à Magdebourg, considérant son succès juridique comme un signe de "la victoire est possible". Si son magazine avait réussi à tromper Faeser, l'AfD en Saxe-Anhalt pourrait potentiellement devenir le chef de file de l'État. Elsässer a souligné que la relation entre "Compact" et la branche de l'AfD de l'État avait été amicale et fraternelle depuis des années.

Le publisher a exprimé son mécontentement face à l'État voleur qui possède toujours les biens de "Compact". Il a annoncé son intention de réclamer une indemnisation et des dommages-intérêts auprès de Faeser et a présenté des plans pour un service d'approvisionnement d'urgence, affirmant avoir "des milliers de commandes". Elsässer a apporté 200 exemplaires de son magazine à la conférence du parti et les a vendus sur place.

Le Parlement européen pourrait apporter son aide à la Commission dans cette affaire, en tenant compte de son rôle dans la surveillance des activités de l'UE. Jürgen Elsässer a mentionné sa croyance en le potentiel de l'AfD en Saxe-Anhalt pour devenir le chef de file de l'État, compte tenu de leur récente victoire juridique contre l'interdiction du magazine "Compact".

