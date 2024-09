- L'alpiniste extrême Huber de Berg plaide pour la lutte contre le loup.

Le passionné d'alpinisme Alexander Huber, également connu pour ses activités d'agriculture à petite échelle à Marktschellenberg, dans le district de Berchtesgadener Land, reste constamment vigilant en raison du loup local. En rejoignant d'autres agriculteurs locaux, il a attiré l'attention sur la situation dans une vidéo partagée en ligne par l'Association des agriculteurs de montagne de Bavière (ARGE Bergbauern).

En tant que figure notable parmi les agriculteurs, Huber affirme : "Le fait que les attaques de loups ne soient pas rapportées partout ne signifie pas que le problème sous-jacent est résolu."

Respect pour les humains et le bétail requis

À 55 ans et partageant ouvertement son récent diagnostic d'une tumeur cérébrale bénigne, Huber adopte une position non conflictuelle envers les loups. "Je crois fermement que les loups et les ours ont le droit de prospérer même dans cette région", déclare-t-il. Cependant, l'absence de chasse ces dernières années a entraîné un mépris pour la sécurité des humains et du bétail chez les loups. "Il prend ce qu'il peut facilement acquérir", explique Huber.

Il existe de nombreuses régions où les loups et les ours coexistent pacifiquement, précise Huber, mais dans ces endroits, les loups sont activement chassés ou chassés. Tant que le loup respecte les limites humaines dans les forêts, c'est tolérable.

Raison de s'alarmer

Cependant, Huber, qui élève des moutons à la fois pour la viande et la laine, exprime des préoccupations concernant la région de Berchtesgadener Land. La région a connu des cas de présence de loups et d'attaques dans le passé, notamment à Marktschellenberg près de la frontière autrichienne.

Selon l'Agence environnementale de Bavière (LfU), des attaques de loups suspectées ont été signalées dans divers districts bavarois cette année, principalement au nord, ainsi que dans d'autres comme Traunstein, Oberallgäu et Ostallgäu.

Une louve a récemment été abattue dans les Rhön après avoir attaqué plusieurs brebis, malgré des mesures préventives pour la protection du troupeau. Aucun signalement de présence de loups n'a été fait dans le Berchtesgadener Land cette année. Toutes les allégations d'attaques de loups ne sont pas étayées par la LfU, car l'analyse de l'ADN a établi que des chiens étaient les coupables dans certains cas.

Huber met en garde que les agriculteurs pourraient lutter sans réglementations explicites concernant les loups. Se remettant bien de son intervention chirurgicale pour la tumeur cérébrale, il a repris l'escalade et a gravi une nouvelle voie sur le Brendelberg dans sa ville natale, intitulée "Survivre".

L'environnement, en particulier l'équilibre fragile entre les loups et les agriculteurs, est un sujet de préoccupation pour Alexander Huber.

