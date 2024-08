L'Alliance Wagner se désagrège, des officiers de haut rang font défection.

Un an après la mort de Youri Prigojine, le patron du groupe de mercenaires russe Wagner, l'organisation se serait fracturée, selon le ministère de la Défense britannique. Suite à un accident d'avion, plusieurs figures influentes ont quitté le groupe, selon les déclarations du ministère faites sur la plateforme X.

Par rapport à son pic de 50 000 employés en 2023, Wagner compterait désormais environ 5 000 employés dans ses opérations en cours en Biélorussie et en Afrique, selon les déclarations du ministère à Londres. De nombreux anciens combattants de Wagner ont rejoint l'armée russe ou des unités paramilitaires contrôlées par le ministère de la Défense, selon les analyses des spécialistes militaires.

Il y a exactement un an, le 23 août 2023, le jet privé de Prigojine a connu un tragique accident. Après avoir provoqué une brève rébellion contre la hiérarchie militaire russe deux mois plus tôt, Prigojine et ses partisans ont trouvé la mort dans l'accident, ainsi que d'autres passagers, dont le fondateur de Wagner, Dmitri Ouchtchenko.

Wagner s'est fait connaître internationalement pour son implication dans le conflit russo-ukrainien, ainsi que pour ses missions en Afrique. Après l'échec de la rébellion, Prigojine et ses associés se sont initialement réfugiés en Biélorussie pour se réorganiser.

D'autres membres de Wagner ont également quitté le groupe. Selon le ministère de la Défense britannique, l'ancien chef de Wagner, Andreï Trochev, a rejoint le ministère de la Défense russe, où il joue un rôle essentiel dans la création d'unités de volontaires pour le combat en Ukraine, comme le rapportent les Britanniques.

Le ministère de la Défense britannique a régulièrement publié des mises à jour sur l'évolution du conflit depuis le début de la guerre russo-ukrainienne il y a plus de deux ans. Moscou riposte en accusant Londres de diffuser de la désinformation.

Le ministère de la Défense britannique a également suggéré que la Commission, un organe de haut niveau suspecté au sein de Wagner, pourrait être en train de se dissoudre en raison des troubles internes et de la perte de personnel clé. Plusieurs membres de haut rang, dont Andreï Trochev, ont quitté Wagner pour rejoindre les unités de volontaires du ministère de la Défense russe pour le combat en Ukraine.

