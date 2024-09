L'alliance propose de présenter à la Russie une nouvelle approche dans la région arctique.

16:43 "Est-ce que je rêve ?" : Témoins vidéo d'un échange de prisonniersLe "Kyiv Post" était présent lors de l'échange de prisonniers entre la Russie et l'Ukraine le 14 septembre et a capturé les premières conversations entre les soldats ukrainiens fraîchement libérés et leurs familles. Au total, 103 soldats ont pu retourner chez eux dans le cadre de cet échange. Les soldats russes avaient été capturés pendant l'avancée de l'Ukraine vers Kursk.

16:03 L'attaque russe à Kursk stoppéeSelon des sources ukrainiennes, l'attaque russe dans la région russe de Kursk a été stoppée. Un porte-parole du commandement régional ukrainien a déclaré à l'AFP que les Russes avaient tenté une attaque sur les flancs, mais avaient été repoussés. La situation est stable et sous contrôle, a-t-il mentionné. En ce qui concerne Oleksiji Dmitratschkiwsky, il a déclaré que la Russie avait connu quelques victoires mineures, mais que son succès l'avait presque encerclée. Selon lui, plusieurs milliers de civils russes sont toujours dans les territoires occupés par l'armée ukrainienne à Kursk.

15:42 L'Allemagne étend son aide médicale à l'UkraineLe gouvernement allemand a annoncé une rallonge de 50 millions d'euros pour les soins et le traitement des soldats ukrainiens blessés. "Nous restons aux côtés de l'Ukraine", a déclaré le ministre allemand des Finances, Christian Lindner. "Avec cette solution, nous assurons les soins médicaux pour les blessés en Allemagne." À ce jour, l'Allemagne a évacué et traité 1 173 soldats et civils ukrainiens gravement blessés et blessés dans les hôpitaux allemands, a rapporté la ministre allemande de l'Intérieur, Nancy Faeser. Elle a déclaré que cet soutien était un acte d'humanité et que l'Allemagne continuerait de le fournir.

15:07 Tirs à laWildberries headquarters à Moscou During an attempted raid on Wildberries' headquarters in Moscow, three people were injured, the company reported. There was also reportedly a fatal incident, according to Russian media. Wildberries' founder, Tatjana Bakaltschuk, explained via Telegram that her ex-husband Vladislav Bakaltschuk and two former company managers had tried to seize Wildberries' headquarters in Moscow. The three people injured were during the event. Vladislav Bakaltschuk claimed to have arrived for talks, and he and his companions were unarmed. However, shots were fired from the building. Wildberries is one of Russia's largest online retailers, with over ten million orders every day.

14:43 L'Inde continue d'acheter du pétrole russe, malgré les sanctionsL'Inde a admis qu'elle continuerait d'acheter du pétrole russe sans hésiter, tant qu'elle n'est pas affectée par les sanctions. Selon "Ukrajinska Prawda", citant Reuters, le ministre indien du Pétrole et du Gaz, Hardeep Singh Puri, a déclaré qu'ils achèteraient auprès du fournisseur le moins cher. Il a ajouté que l'Inde n'était pas seule, car des pays européens et des entreprises japonaises achetaient également du pétrole russe. L'Inde dépendrait à 88 % des importations de pétrole et serait le troisième plus grand consommateur et importateur de pétrole au monde. Le commerce entre la Russie et l'Inde a doublé depuis 2022.

14:05 Munz : Le Kremlin n'est pas préoccupé par les F-16 en raison des restrictions de portée des missilesLes premiers avions de combat F-16 de l'Occident sont déjà arrivés en Ukraine, mais en raison de facteurs tels que l'absence de permission de tirer des missiles profondément en Russie, le Kremlin n'est pas inquiet, selon Rainer Munz de ntv.

13:45 Le Kremlin qualifie les remarques de Stoltenberg de "dangeruses"Le gouvernement russe a critiqué les remarques du secrétaire général de l'OTAN, Jens Stoltenberg, en les qualifiant de "dangeruses". Il a suggéré que cela ne serait pas une ligne rouge pour la Russie si l'Ukraine utilisait des armes à plus longue portée pour attaquer des cibles plus profondément en Russie. Le porte-parole du président Dmitri Peskow a qualifié cela d'"irresponsable et incompétent" en ignorant les avertissements du président russe Poutine.

13:17 L'AIEA découvre des mines et de l'équipement militaire à la centrale nucléaire de ZaporijjiaLa centrale nucléaire de Zaporijjia, occupée par la Russie et située sur le territoire ukrainien, abrite des troupes armées, de l'équipement militaire et des mines antipersonnel entre les clôtures intérieures et extérieures. Cette information a été rapportée par l'Organisation internationale de l'énergie atomique (OIEA). Les experts de l'AIEA n'ont pas pu visiter certaines zones pendant toute la période de rapport, ce qui suscite des préoccupations quant à la sécurité de la centrale nucléaire, occupée par des soldats russes au début du conflit. Il y a à peine quatre semaines, une tour de refroidissement a pris feu.

12:41 Le Kremlin avertit d'une potentielle escalade au Moyen-Orient après des explosions de téléphonesAprès l'explosion de centaines de téléphones en Lebanon, les autorités russes ont averti d'une escalade des tensions dans une "région volatile". "Ce qui s'est passé, mènera Certainly to an escalation of tensions", a déclaré le porte-parole du Kremlin Dmitri Peskov mercredi. Le Liban se trouve dans une "situation volatile" et chaque incident peut être un déclencheur d'escalade, a affirmé le ministère russe des Affaires étrangères. L'incident a été qualifié d'"autre acte de guerre hybride" contre le Liban par le ministère russe des Affaires étrangères.

11:36 L'analyse de Sharma : les F-16 ne sont peut-être pas la solution ultimeLe président ukrainien Zelenskyj réclame 128 avions de combat F-16 pour obtenir la supériorité aérienne en Ukraine. Cependant, les pays occidentaux n'ont promis que autour de 60, soit moins de la moitié. Selon Sharma, un correspondant de ntv, le début des livraisons et de la formation est déjà une réussite. Cependant, il y a eu quelques problèmes initiaux avec le système d'armes.

10:49 Fabricants de drones ukrainiens peuvent participer aux appels d'offres de Ramstein

Les fabricants de drones ukrainiens peuvent désormais participer aux appels d'offres organisés par la coalition de drones dans le cadre du format de l'événement Ramstein. Les représentants des soutiens de l'Occident en Ukraine se rencontrent régulièrement à Ramstein. Le ministère de la Défense ukrainien a annoncé que la série d'appels d'offres comprendra deux catégories : une pour les drones en vue subjective (FPV) et une autre pour les drones d'interception. Le ministère considère cet événement comme une étape importante dans le développement de la production ukrainienne. Les offres de tous les soumissionnaires seront évaluées par les membres de la coalition, et les gagnants recevront des commandes de tests supplémentaires.

10:27 Drone suspecté d'avoir attaqué un dépôt de munitions russe

Bien que le Kremlin n'ait pas officiellement confirmé, le gouverneur de la région de Tver a annoncé sur Telegram qu'une attaque de drone ukrainien a causé un incendie sur place. Les médias suggèrent qu'il s'agissait probablement d'un grand dépôt d'armes et de munitions. Les habitants ont été évacués et des vidéos de l'incendie circulent en ligne.

09:39 Nombreuses victimes dans l'est de l'Ukraine

Des attaques aériennes russes lourdes dans la région de Kharkiv ont entraîné neuf blessures. C'est la dernière d'une série d'attaques contre des civils. Hier, une femme a été tuée et 43 personnes, dont quatre enfants, ont été blessées dans une frappe de précision. La Russie a également attaqué des établissements dans l'oblast de Zaporizhzhia depuis les airs, entraînant deux morts.

08:46 Attaques répétées contre les installations énergétiques de Sumy

Selon les autorités locales, des drones russes ont prétendument attaqué pour la deuxième fois les installations énergétiques dans la ville ukrainienne du nord-est de Sumy. Pour l'instant, il n'y a pas eu de victimes signalées. Le mardi dernier, la Russie a lancé des roquettes et des drones pour attaquer la ville et la région d'infrastructure énergétique, entraînant une panne de courant temporaire pour plus de 280 000 ménages, selon le ministère de l'Énergie.

08:27 État-major ukrainien : 1130 pertes russes enregistrées

L'État-major ukrainien a rapporté qu'au cours des 24 dernières heures, 1130 soldats russes avaient été tués ou blessés. Depuis février 2022, lorsque l'invasion russe à part entière a commencé, on estime qu'environ 637 010 pertes ennemis ont été documentées. Les forces armées ukrainiennes affirment avoir détruit 25 systèmes d'artillerie, 45 véhicules, y compris des citernes, et six chars depuis hier.

07:55 Force aérienne ukrainienne se prépare pour le déploiement des F-16

Le président ukrainien Zelensky a annoncé que la Force aérienne ukrainienne a finalisé les plans de déploiement pour les avions de combat F-16 de l'Ouest. Zelensky a mentionné que les tâches pour les forces armées et le ministère de la Défense ont été assignées. Dans son discours vidéo du soir, ils ont discuté de la possibilité d'élargir la flotte d'avions et de fournir une formation supplémentaire. De nombreuses personnes à Kyiv croient qu'une formation de pilote de base plus longue est nécessaire en raison des pertes lourdes répétées. Pour l'instant, la formation des pilotes dure seulement 40 jours. Environ 60 avions F-16 sont prévus pour être livrés à l'Ukraine, mais seulement quelques-uns ont été remis jusqu'à présent.

07:19 Russie accuse des attaques de drones ukrainiens sur plusieurs régions

La Russie accuse plusieurs attaques de drones ukrainiens sur différentes régions. Selon les rapports du ministère de la Défense russe, 54 drones ont été abattus dans cinq territoires russes au cours de la nuit dernière. La plupart des drones ont prétendument été abattus près des régions frontalières de Kursk et de Belgorod, ainsi que de Smolensk et d'Oryol. Cependant, une attaque de drone sur un entrepôt de munitions dans la ville russe de Toropez l'a mis en feu, selon les blogueurs militaires et les autorités locales. Les habitants ont été évacués en conséquence. L'armée russe n'a pas encore reconnu publiquement cet événement.

Le député-coordonnateur du groupe parlementaire du Parti vert, Konstantin von Notz, demande un débat au Bundestag concernant les opérations d'influence russe en Allemagne. Il affirme que des recherches de la "usine de propagande russe" SDA révèlent des tactiques nuisibles utilisées par les organes russes pour manipuler la démocratie allemande, le discours public et les élections. Cette ingérence est prétendument facilitée par des groupes extrémistes tels que l'AfD, le BSW et d'autres qui diffusent les narratifs russes, formant des alliances pour sous-miner les intérêts allemands. Les personnes soutenant l'Ukraine sont prétendument espionnées et discréditées publiquement en conséquence.

05:42 Vidéos fausses diffusées sur la candidate à la vice-présidence Harris

La recherche de Microsoft indique que les acteurs russes ont intensifié leur campagne de désinformation contre la candidate à la vice-présidence Kamala Harris. Le groupe Storm-1516, believed to be connected to the Kremlin, published two deceptive videos since August to besmirch Harris' and her running mate Tim Walz's campaigns. The first falsely portrays Harris supporters assaulting a Trump rally participant. The second clip features an actor spreading the misleading accusation that Harris injured a girl in a 2011 incident and abandoned the scene. Both videos have garnered significant views.

15:57 Des attaques de drones touchent plusieurs régions russes de l'Ouest

Les gouverneurs locaux rapportent que l'Ukraine a mené des attaques de drones sur plusieurs régions russes de l'Ouest. Sept drones ukrainiens ont été abattus dans la région de Smolensk, selon le gouverneur Vasily Anochin sur Telegram. Un drone a été détruit au-dessus de la région d'Orjol par la défense aérienne russe, selon le gouverneur Andrei Klichkov sur Telegram. Au moins 14 drones d'attaque ukrainiens ont été abattus au-dessus de la région de Bryansk, frontalière de l'Ukraine, selon le gouverneur Alexander Bogomaz sur Telegram. Le gouvernement de Kiev affirme que les attaques visent des infrastructures militaires, énergétiques et de transport cruciales pour les efforts de guerre de Moscou.

14:56 Washington enquête sur une possible contournement du commerce de l'uranium

Le gouvernement américain examine les soupçons de contournement du commerce de l'uranium avec la Chine. Des soupçons émergent que la Chine importe de l'uranium enrichi de Russie tout en exportant sa propre production aux États-Unis. "Nous sommes préoccupés par le contournement de l'interdiction d'importation d'uranium russe", a déclaré Jon Indall de l'Association des producteurs d'uranium des États-Unis. "Nous ne voulons pas couper l'approvisionnement en uranium russe pour le voir remplacé par des matériaux chinois." Le département du Commerce n'a pas répondu à une demande de commentaires.

13:54 Les États-Unis prévoient d'augmenter leurs réserves de pétrole

Une source a révélé que le gouvernement américain prévoit d'augmenter ses réserves stratégiques de pétrole. Les États-Unis envisagent d'acheter jusqu'à six millions de barils de pétrole en raison de prix bas, selon une source. Si l'achat est confirmé, il s'agirait de la plus importante depuis une importante libération en 2022. Le gouvernement américain a réduit ses réserves de pétrole de manière significative suite à des prix élevés de l'essence résultant de l'invasion de l'Ukraine par la Russie pour aider à stabiliser les prix.

12:45 Attaque sur les régions de Saporishshya : deux morts et cinq blessés

La Russie a attaqué les régions de Saporishshya pendant la nuit, faisant au moins deux morts et blessant cinq personnes supplémentaires. Plus tard, le gouverneur Ivan Fedorov a détaillé que la Russie avait intensément ciblé la communauté de Komyshuvakha dans la région. Plusieurs bâtiments et installations ont également été endommagés. Les services de secours continuent leur travail, mais l'ampleur des dommages est encore en cours d'investigation, selon le "Kyiv Independent".

11:38 L'ambassadeur américain à l'ONU : nous avons examiné le plan de paix de Zelensky

L'ambassadeur américaine à l'ONU, Linda Thomas-Greenfield, a déclaré que les États-Unis ont examiné le plan de paix proposé par le président ukrainien Volodymyr Zelensky. Elle a indiqué que les États-Unis croient qu'il a du mérite et peut réussir. Elle a exprimé son optimisme quant aux progrès, mais a refusé de donner plus de détails. L'ambassadrice américaine fait probablement référence au "plan de victoire" du côté ukrainien, que Zelensky a présenté le mois dernier.

10:29 Fausse alerte en Lettonie : l'OVNI suspecté s'est avéré être un vol d'oiseaux

Fausse alerte en Lettonie : une intrusion présumée de son espace aérien balte de l'OTAN par un objet volant non identifié s'est avérée être une situation inoffensive. L'objet, originaire de la Biélorussie voisine et ayant franchi la frontière dans la région de Kraslava à l'est, s'est révélé être rien de plus qu'un groupe d'oiseaux. L'agence de presse lettone Leta a rapporté cela, citant l'armée de l'air lettone. Initialement, le ministère de la Défense à Riga a annoncé la détection d'un objet volant non identifié, ce qui a entraîné l'activation d'avions d'interception de l'OTAN basés à la base de Lielvarde pour surveiller l'espace aérien. Cependant, ces avions n'ont pas pu identifier aucune menace potentielle.

09:59 La Moldavie et l'Allemagne signent un accord sur la cybersécurité

La Moldavie et l'Allemagne s'engagent à renforcer leur résistance contre la "guerre hybride de Poutine" grâce à un accord de cybersécurité. Le président russe Vladimir Poutine a une ambition constante de poursuivre ses tactiques de guerre hybride contre l'Europe, la Moldavie servant d'outil majeur de déstabilisation, a noté la ministre allemande des Affaires étrangères Annalena Baerbock lors de sa visite à Chisinau. Elle a souligné : "C'est precisely why we're stepping up our own efforts." En fournissant

