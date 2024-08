- L'Alliance pour l'Allemagne (AfD) est actuellement en tête - Wolf défend les affirmations concernant les pratiques des vaisseaux-serviteurs

À l'approche des élections régionales, un sondage révèle des variations minimales dans l'influence des partis. L'Alternative pour l'Allemagne (AfD) reste un potentiel favori, avec Björn Höcke à la tête du parti et 30 % dans le dernier ZDF Politbarometer. Le Parti démocrate-chrétien (CDU) suit avec 23 %, tandis que le nouveau parti, le Bündnis Sahra Wagenknecht, perd de la vitesse et reste à la troisième place avec 17 %. Cet écart s'élargit par rapport à d'autres sondages effectués par d'autres instituts.

Proche du seuil des 5 % pour le SPD

La Gauche, dirigée par le ministre-président Bodo Ramelow, peut compter sur 14 % de soutien, tandis que le SPD se rapproche du seuil des 5 %, atteignant désormais 6 %. Le parti Vert échoue à se qualifier pour le Parlement régional avec seulement 4 %. Le Parti démocrate-libéral (FDP), dirigé par Thomas Kemmerich, est classé parmi les "autres" et ne parviendrait pas non plus à entrer au Parlement.

Les résultats des sondages sont incertains

Les résultats des sondages sont toujours sujets à des incertitudes, notamment en raison de la diminution de la loyauté des partis et de l'augmentation des décisions de vote à court terme, ce qui rend difficile pour les instituts de sondage de pondérer correctement leurs données.

Peu de chances pour une majorité rouge-rouge-verte

Si les résultats des élections du 1er septembre reflètent le sondage, la coalition SPD-Verts-FDP souffrira, et rouge-rouge-verte en Thuringe n'aura aucune chance d'obtenir une majorité parlementaire après dix ans au pouvoir.

Formation gouvernementale complexe

Le sondage suggère une formation gouvernementale complexe. Mario Voigt du CDU pourrait obtenir le poste de ministre-président si le CDU surpasse le Bündnis Sahra Wagenknecht (BSW). Une coalition politiquement viable ne pourrait se former qu'avec une collaboration entre le CDU, le BSW et le SPD, mais cette alliance est largement considérée comme conflictuelle.

Necessité d'un gouvernement majoritaire pour le SPD

Georg Maier, candidat principal du SPD en Thuringe, affirme la nécessité d'un gouvernement majoritaire, soulignant l'importance de progresser au-delà de l'ère d'un gouvernement minoritaire. Le SPD est impatient de promouvoir et de défendre les questions sociales en Thuringe.

Voigt met l'accent sur les questions locales

Mario Voigt plaide en faveur de la priorité des préoccupations politiques locales, affirmant que la politique mondiale ne sera pas façonnée au Parlement régional de Thuringe. Au lieu de cela, il met en avant des questions critiques comme les pénuries d'enseignants et la bureaucratie qui freine l'économie. Le bien-être et les besoins des Thuringiens doivent guider les décisions politiques, croit-il.

Voigt s'oppose à l'ingérence étrangère

Le candidat principal du CDU en Thuringe, Mario Voigt, est déterminé à prévenir l'ingérence étrangère dans la politique de l'État. "Nous, les Thuringiens, avons notre propre voie", a-t-il déclaré, mettant en avant l'importance de l'autonomie dans le contexte d'un débat concernant l'influence de Sahra Wagenknecht sur les éventuelles discussions de coalition en Thuringe ou en Saxe.

Wolf défend le rôle de Wagenknecht

La présidente du BSW en Thuringe, Katja Wolf, nie que la fondatrice du parti, Sahra Wagenknecht, exerce une influence excessive. "Elle ne contrôle pas tout, et elle reconnaît que cela concerne la Thuringe, et nous sommes une branche d'État puissante", a déclaré Wolf à l'émission. La participation prévue de Wagenknecht aux discussions de coalition en Saxe ou en Thuringe ne doit pas être interprétée comme dictant la politique, mais plutôt comme utilisant le potentiel de Wagenknecht pour une collaboration étroite, selon Wolf.

Décision de justice sur l'accès à l'événement AfD

Une décision de justice a suscité un débat après avoir jugé que l'AfD, classée comme clairement d'extrême droite par l'office thuringien pour la protection de la Constitution, doit autoriser l'accès des journalistes exclus à leur fête électorale. Le tribunal régional d'Erfurt a accordé une injonction provisoire urgente, arguant que la liberté de la presse était en danger. La décision n'est pas encore juridiquement contraignante, et le parti peut présenter une objection, ce qui pourrait entraîner une audience orale.

En raison de l'approche des élections régionales, la possibilité d'un changement dans l'influence des partis reste un sujet de discussion. Une victoire électorale de l'Alternative pour l'Allemagne (AfD) pourrait potentiellement entraîner des changements significatifs dans le gouvernement.

Compte tenu des résultats actuels des sondages, il est possible que le SPD ne reaches not the required 5% threshold to form a majority government, which has been in power for the past ten years in Thuringia.

