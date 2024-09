L'Alliance mondiale exprime une profonde préoccupation.

Les Championnats du monde de cyclisme de Zurich sont endeuillés par un grave incident impliquant la jeune cycliste suisse Muriel Furrer. La jeune fille de 18 ans a subi des blessures graves après une chute lors de la course féminine junior, selon un communiqué de l'UCI. Les détails précis de l'accident de Furrer lors de la course par temps humide restent à élucider. Elle a été immédiatement transportée à l'hôpital et diagnostiquée avec une grave blessure à la tête.

Selon SWISS info, Furrer a subi de graves lésions cérébrales et crâniennes, nécessitant une intervention chirurgicale urgente. À la fois l'UCI et la Fédération suisse de cyclisme expriment leur profonde préoccupation quant à l'état de santé de Furrer. La cause de l'accident est actuellement en cours d'enquête. Les organisateurs et l'UCI débattront de la poursuite ou non des championnats.

Entre-temps, les jeunes cyclistes allemands n'ont pas réussi à obtenir de médaille. Caoilinn Littbarski-Gray d'Erfurt a terminé à la 18ème place, tandis que Paul Fietzke était le meilleur classé allemand, terminant à la 4ème place. L'an dernier, Fietzke avait remporté l'argent à Glasgow. La course féminine junior a finalement été remportée par la cycliste britannique Cat Ferguson après un sprint palpitant, menant un groupe de trois. Ferguson avait déjà remporté l'épreuve du contre-la-montre individuel. Dans la course masculine junior, le cycliste italien Lorenzo Finn a profité de la chute du champion en titre Albert Philipsen du Danemark pour franchir seul la ligne d'arrivée.

Le tournant de la course féminine junior s'est produit au début du dernier tour sur la Zurichbergstrasse. Littbarski-Gray n'a pas réussi à suivre le rythme, terminant à 2 minutes et 25 secondes derrière. Dans la difficile course masculine junior, marquée par une forte pluie, Fietzke faisait partie d'un groupe de poursuivants qui se disputait la médaille de bronze, finalement battu par le cycliste néerlandais Senna Remijn.

Malgré l'incident tragique impliquant Muriel Furrer, le cyclisme a continué dans la course masculine junior, où le cycliste italien Lorenzo Finn est sorti vainqueur. L'accident de Furrer met en évidence la nature à haut risque du cyclisme, soulignant la nécessité de mesures de sécurité et de précautions.

