L'alliance entre Trump et Musk a été annoncée depuis longtemps.

Elon Musk a longtemps nourri une affection pour les vues populistes de Donald Trump. Le PDG de Tesla soutient son candidat non seulement financièrement mais aussi dans les médias, par exemple avec une interview sur sa propre plateforme de médias sociaux. Son engagement semble être une stratégie d'investissement froidement calculée.

Le PDG de Tesla, Elon Musk, a clairement exprimé où il se place dans la campagne électorale américaine. Le PDG de Tesla souhaite que Donald Trump gagne en novembre et il met les bouchées doubles pour que cela se produise. "Je soutiens pleinement le président Trump et lui souhaite un prompt rétablissement", a publié Musk sur "X" après la tentative d'assassinat du républicain. Mais ce tweet n'était que le début d'une campagne de soutien étonnante pour Trump que Musk a lancée, allant bien au-delà du financement. Aujourd'hui, le magnat de la tech interviewera le candidat présidentiel sur sa propre plateforme de médias sociaux, X.

Musk a été sympathique aux idées de Trump depuis longtemps, mais il s'est maintenant ouvertement allié au populiste de droite. Son engagement semble être une stratégie d'investissement froidement calculée qui pourrait payer pour ses intérêts économiques si Trump devient président des États-Unis à nouveau.

La "Vieille Garde" et l'"Artiste de la Merd@" se réconcilient

L'alliance entre Trump et Musk a été en cours de préparation depuis longtemps : même avec la prise de contrôle de Twitter - pour Musk, moins une décision économique qu'un projet politique pour préserver la liberté d'expression des acteurs de droite - elle a trouvé beaucoup d'approbation parmi les supporters de Trump. Depuis la prise de contrôle de Musk, ses tweets sont devenus de plus en plus favorables à Trump, attisant les peurs des immigrants illégaux et poussant parfois des théories du complot sur le grand remplacement. Trump avait déjà rencontré Musk en mars pour lui demander de l'argent parce qu'il était dans une situation financière difficile en raison de ses procédures judiciaires en cours. À l'époque, Musk n'était pas encore prêt à jouer le rôle du chevalier blanc avec des chèques épais pour lui. Maintenant, il semble qu'il ait changé d'avis.

Les deux hommes étaient en réalité de longs adversaires : même dans la première administration de Trump, Musk siégeait sur deux conseils consultatifs mais a démissionné après que Trump se soit retiré de l'accord de Paris sur le climat. Lorsque Musk a voulu prendre le contrôle de Twitter en 2022 mais a finalement reculé, les deux se sont insultés en ligne. Trump a appelé Musk un "artiste de la merde" et a taquiné que les entreprises de Musk étaient "sans valeur" sans subventions de l'État, ses fusées volaient "nulle part" et ses voitures ne roulaient pas assez loin. Musk a répliqué que Trump était trop vieux pour un deuxième mandat et devrait "pendre son chapeau et partir au soleil couchant" - la même accusation que Trump et ses supporters ont faite contre Joe Biden dans cette campagne électorale.

Ces derniers mois, tous deux semblent avoir réparé leur relation. En fin mai, le "Wall Street Journal" a rapporté que Musk et Trump se parlaient régulièrement, et Trump considérait à nouveau Musk pour un rôle consultatif. Apparemment, il conseille Trump sur les cryptomonnaies. Musk a nié toutes ces informations - mais avec son immense soutien à Trump, il alimente maintenant les spéculations selon lesquelles il pourrait devenir l'un des conseillers les plus proches de Trump dans une deuxième administration de Trump. Ses démentis ne sont plus crédibles : il y a encore trois mois, Musk se vantait sur X : "Juste pour être clair : je ne fais pas de dons d'argent à tout candidat présidentiel."

Malgré sa dislike personnelle, le brusque virage de Musk pour soutenir Trump financièrement et publiquement suggère qu'il n'agit pas seulement par conviction politique, mais se couvre en cas de changement de vent politique aux États-Unis. Depuis la tentative de coup d'État, les perspectives de réélection de Trump se sont améliorées. Les dons de Musk sont un capital politique qu'il pourrait encaisser pendant un éventuel deuxième mandat de Trump, garnissant ses propres poches.

Bientôt, Musk pourrait devenir non seulement le plus grand soutien de Trump mais aussi son préféré. Musk a longtemps ressenti que les intérêts de Tesla, SpaceX ou X étaient ignorés par l'administration Biden, espérant que cela changerait sous une nouvelle administration Trump.

Les chances sont de son côté. Trump est ouvert aux accords en coulisses entre les grandes corporations et la politique, comme en témoigne son offre aux majors pétrolières d'annuler les réglementations environnementales en échange de 1 milliard de dollars en dons de campagne, comme rapporté par le New York Times. La corruption sans vergogne dans les cercles du gouvernement

