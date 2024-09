- L'alliance entre la CDU et la BSW est-elle caractérisée par des teintes de rouge foncé et noir?

Groupe d'anciens communistes et Posse CDU - Une bonne alliance ?Il y a beaucoup de spéculations sur les intersections potentielles entre la CDU et l'ASW dirigée par Sahra Wagenknecht. Cependant, tout le monde semble garder le silence sur le sujet. Même le leader de la CDU, Friedrich Merz, avoue : "J'ai une intuition sur la personne de Sahra Wagenknecht, mais je ne peux pas juger qui d'autre a rejoint ce camp."

Merz qualifie l'ASW de "certaine boîte noire ou boîte à danger", en raison de sa créatrice, Wagenknecht, qui était autrefois membre de l'SED et a ensuite adopté des vues radicales de gauche au sein du Parti de gauche. Merz a précédemment qualifié Wagenknecht de "extrémiste de droite sur certains points, extrémiste de gauche sur d'autres". Après la pression des campagnes électorales de l'Est, il a laissé la possibilité de collaboration aux États.

Suite aux élections régionales en Saxe et en Thuringe, il semble que l'Union ne peut éviter l'ASW. Sans ce nouveau venu, il pourrait être difficile de trouver des majorités démocratiques au-delà de l'AfD.

CDU : L'ASW n'est pas notre Companion idéal"Ce n'est pas un companion que nous accueillerions", déclare Thorsten Frei, le gestionnaire des affaires parlementaires de l'Union et allié de Merz. Cela s'applique probablement également à l'ASW. Cependant, la fondatrice de l'ASW, Wagenknecht, qui s'est éloignée de son passé communiste et représente un mélange de vues de droite et de gauche avec son ASW, a quelque chose à dire sur les chevauchements avec l'Union.

Elle mentionne des sujets tels que l'éducation, la protection des écoles et la sécurité intérieure. "Il pourrait y avoir des chevauchements", déclare Wagenknecht, qui a obtenu des résultats à deux chiffres avec l'ASW dans les deux États. "Nous verrons, nous devons en discuter."

Obstacle : Politique étrangèreBien que la politique étrangère ne soit pas déterminée au niveau de l'État, Wagenknecht a avancé une condition que l'Union pourrait trouver difficile à accepter : les gouvernements d'État impliquant l'ASW devraient défendre des solutions diplomatiques plus importantes dans la guerre en Ukraine et ne pas se concentrer uniquement sur les livraisons d'armes. Ils devraient également s'opposer au déploiement de missiles américains de moyenne portée en Allemagne. "Il s'agit pour le gouvernement de l'État d'adopter une position", déclare Wagenknecht. Le ministre-président concerné devrait également représenter cette position à l'extérieur.

Frei s'oppose fermement à lier les coalitions d'État à des questions de politique étrangère : "La CDU ne peut pas faire cela". Merz souhaite maintenir son soutien à l'Ukraine et au déploiement de missiles. Le ministre-président de Saxe, Michael Kretschmer, pourrait avoir moins de problèmes avec cela : il croit qu'une position différente sur les livraisons d'armes à l'Ukraine est possible.

Terrain commun : ÉducationDans les domaines où des décisions sont réellement prises au niveau de l'État, la CDU et l'ASW pourraient trouver un terrain d'entente. En politique éducative, la CDU en Thuringe vise à garantir que "l'enseignement de qualité est enfin fourni de manière cohérente". Ils veulent attirer plus d'enseignants, améliorer la formation des enseignants et mieux intégrer les entrants latéraux.

L'ASW n'a pas de problème avec cela. Selon les principes de l'ASW, il y a même des ambitions plus grandes : "Le système éducatif allemand, avec ses 16 curricula distincts, de grandes classes et une sélection précoce, refuse aux enfants des familles moins privilégiées des opportunités éducatives et de vie". Cependant, la CDU est peu susceptible de pousser pour une refonte totale du système éducatif fédéral.

Malgré les réserves, il y a également des chevauchements avec l'Alternative pour l'Allemagne (AfD) : "Il semble que l'AfD penche vers des politiques migratoires raisonnables". Sahra Wagenknecht prône depuis longtemps des limites strictes à l'immigration et la réduction des prestations sociales pour les demandeurs d'asile rejetés - comme l'Union. Cela ne cause pas nécessairement de problèmes pour les coalitions, car cela n'est que partiellement un sujet d'État.

L'AfD reconnaît également : "Nous voyons également des chevauchements en politique sociale". Chez la CDU, cela inclut des sujets tels que l'opposition à la légalisation du cannabis ou les accords en politique familiale.

Terrain commun : Protection du climat, économie et politique sociale

Les deux côtés sont plutôt similaires en ce qui concerne la protection du climat, en convenant qu'elle est importante en principe mais pas une priorité absolue pour le moment. Wagenknecht prône la poursuite de l'utilisation des moteurs à combustion interne et s'oppose à la limitation de vitesse de 120 km/h sur les autoroutes, que la CDU soutient. Une étude de la Fondation Konrad Adenauer (KAS) affiliée à la CDU de juin montre que les vues des électeurs de l'AfD sur la protection du climat et la croissance économique sont proches de celles des électeurs de la CDU/CSU.

L'étude de la KAS montre également une proximité entre les électeurs de l'Union et l'AfD en politique sociale. Sur une échelle de 0 à 10, l'Union penche plus vers "des impôts et des contributions plus bas, moins de prestations sociales" que l'AfD. Wagenknecht souhaite de meilleures prestations de retraite, même au coût de contributions plus élevées, ce que la CDU s'oppose. Cependant, cela n'est pas un sujet d'État.

Moving toward the Left party?

The CDU has no incompatibility resolution regarding the AfD, unlike the Left party, from which Wagenknecht's faction split in October 20XX. A 2018 CDU party congress resolution states: "The CDU Germany rejects coalitions and similar forms of cooperation with The Left party as well as with the Alternative for Germany."

Merz now reiterates: "The resolution stands. And dealing with it will then also be the responsibility of the two state associations in Saxony and in Thuringia."

En Thuringe, un gouvernement de coalition non-Afd pourrait nécessiter un certain soutien de La Gauche. Par conséquent, Ulrike Grote-Röthig, la dirigeante de La Gauche en Thuringe, encourage l'Union à envisager un partenariat. Cependant, une vive opposition de la part d'associations influentes des États de l'ouest est attendue au sein de la direction de la CDU.

Il y a également beaucoup d'hésitation au sein du parti quant à l'idée de s'associer à l'Afd. La question "le rouge peut-il se mélanger au noir?" continue de susciter de vives discussions pour Merz, qui médite sur la "question C" de l'Union.

