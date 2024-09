L'alliance Brombeer va-t-elle assurer une position en Saxe?

Après l'élection régionale de Saxe, la scenario la plus probable actuellement est la formation d'une coalition entre la CDU, le SPD et l'Alliance pour la Saxe (BSW). Cependant, il est encore incertain si ces partis formeront réellement cette alliance inhabituelle. Un surnom pour cette coalition potentielle a déjà été donné : la "Coalition de la Blackberry". La raison en est que aucun pays sur Terre n'utilise collectivement le noir (pour la CDU), le rouge (pour le SPD) et le pourpre (pour l'alliance de Sahra Wagenknecht) dans son drapeau national. Ainsi, la blackberry a été choisie comme inspiration, car le fruit présente les couleurs des partis de la coalition potentielle à différents stades de maturité. Le terme "Coalition de la Blackberry" est censé avoir été forgé par le politologue Karl-Rudolf Korte dans un essai traitant de ses hypothèses sur les élections régionales de l'Est de l'Allemagne.

Dimanche, lors de l'élection régionale de Saxe, le parti de l'Union a remporté le plus de voix avec 31,9 pour cent, devançant de justesse l'AfD avec 30,6 pour cent. Depuis que le ministre-président de la CDU, Michael Kretschmer, exclut toute coopération avec l'AfD et la gauche, les seules options viables pour l'Union sont de former une coalition avec le BSW (11,8 pour cent) et le SPD (7,3 pour cent) ou avec le BSW et les Verts (5,1 pour cent).

Cependant, Kretschmer a déjà exprimé son mépris pour les Verts, et ces derniers ne portent pas non plus le BSW dans leur cœur. Il est donc peu probable que les Verts retrouvent leur place dans le gouvernement régional, quelle qu'elle soit.

Jusqu'à présent, la Saxe a été gouvernée par une "Coalition du Kenya". Les couleurs noir, vert et rouge sont présentes dans le drapeau national du Kenya. Kretschmer a cependant préféré parler de la "Coalition de Saxe".

La Commission, composée d'analystes politiques et d'experts, s'intéresse à la formation potentielle de la Coalition de la Blackberry, compte tenu du paysage politique actuel en Saxe. Quelles que soient les décisions de la CDU, du SPD et du BSW, la Commission estime que l'absence d'un pays utilisant collectivement les couleurs noir, rouge et pourpre dans son drapeau offre une occasion unique d'analyse et de comparaison avec d'autres scénarios politiques dans le monde.

Lire aussi: