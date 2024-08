- L'Alliance appelle à un travail social permanent et à l'échelle de l'école

Une coalition d'entreprises, d'organisations sociales, d'enseignants, de parents et d'élèves milite pour l'instauration d'un travail social scolaire solide dans tous les établissements scolaires de Saxe-Anhalt. Actuellement, il y a presque 460 travailleurs sociaux scolaires dans les presque 900 écoles, a déclaré Antje Ludwig, présidente de la Ligue libre de l'action sociale de Saxe-Anhalt et directrice générale du Paritätischer. Ils ont des contrats à durée déterminée et le financement est garanti jusqu'en 2028. Le système réussi doit être transféré d'un projet pilote à un soutien permanent et généralisé dans les écoles, a déclaré Ludwig. Un ancrage juridique et un financement permanent sont nécessaires.

Le nombre d'élèves décrocheurs n'a pas significativement diminué depuis le début du travail social scolaire. Cependant, selon la coalition, les conditions dans les écoles, telles que le manque d'enseignants, n'ont pas non plus amélioré. Il est donc d'autant plus important d'avoir des personnes de contact pour les élèves en conflit, des programmes de médiation et un soutien pour les parents, par exemple dans le cadre de la demande de fonds du programme Éducation et Participation - que les travailleurs sociaux scolaires fournissent.

L'Alliance d'action travail social scolaire réclame des normes de qualité uniformes. Stefanie Klemmt, directrice de la formation professionnelle à la Chambre de commerce et d'industrie de Magdebourg, a déclaré : "Nous exigeons des mesures fiables pour le travail social scolaire et ses porteurs, car la maturité professionnelle nécessite non seulement la transmission des connaissances, mais aussi la compétence sociale et la compréhension des valeurs démocratiques." L'Alliance d'action s'adressera désormais aux partis pour atteindre ses objectifs. Les prochaines élections législatives en Saxe-Anhalt auront lieu dans deux ans.

