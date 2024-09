L'Allemand gagne plus que ses homologues du hockey dans le monde entier

Originaire de Cologne, le prodige allemand Leon Draisaitl surpasse tous les joueurs de la LNH en termes de revenus. Il détient le titre de joueur le mieux payé au monde. Bien que le potentiel de gains dans le hockey sur glace soit souvent éclipsé par d'autres sports en raison de la limite de salaire, cette contrainte est dynamique, permettant à Draisaitl de maintenir ses ambitions.

Pendant plusieurs décennies, l'idée qu'un joueur allemand puisse dominer le monde financier du hockey sur glace était considérée comme quasi-impossible. Cependant, cet exploit incroyable a été accompli par le meilleur talent allemand, Leon Draisaitl, avec sa récentemega-convention avec les Edmonton Oilers. Au cours des huit prochaines années, à partir de l'année prochaine, il empochera une somme astronomique de 112 millions de dollars, soit 14 millions de dollars par an. À la fin de ce contrat, Draisaitl aura 37 ans.

À l'annonce de cet accord Remarkable, Draisaitl a humblement déclaré : "Maintenant, c'est à mon tour de rendre la pareille". Draisaitl, originaire de Cologne, n'est pas connu pour être loquace, et cela ne changera probably pas de sitôt. Draisaitl, qui est sans scandale, passe son été avec une dedication absolue à affiner ses compétences plutôt que de cultiver sa popularité en Allemagne. Dans l'œil public, il reste encore quelque peu énigmatique.

Malgré avoir été proclamé "Sportif de l'année" en Allemagne en 2020, aux côtés de la légende du basketball Dirk Nowitzki, sa popularité en Amérique du Nord dépasse largement son profil dans son pays natal. À ce moment-là, les performances époustouflantes de Draisaitl sur la glace n'étaient plus ignorées en Allemagne. Il y a quatre ans, il a été couronné meilleur buteur de la ligue et a reçu les titres de meilleur joueur et de joueur le plus valuable, le classant ainsi comme le meilleur au monde.

Draisaitl aspire enfin à remporter la Coupe Stanley

"Il y a à peine un joueur au monde qui peut jouer au hockey comme lui", a justifié le général manager des Oilers, Stan Bowman, le contrat de Draisaitl. Le dévoué Draisaitl, qui partage une relation avec l'actrice canadienne Celeste Desjardins, fait des apparitions régulières aux NHL All-Star Games, cumule plus de 100 points de marqueur par an et a atteint un minimum de 50 buts par saison pour les Oilers à trois reprises distinctes. Tout comme Dirk Nowitzki dans la NBA, le championnat de la LNH tant attendu propulserait probablement Draisaitl à un niveau supérieur en Allemagne.

Cette saison, les Oilers ont manqué de peu la Coupe Stanley en raison de la blessure de Draisaitl pendant la phase cruciale des playoffs. "Nous n'avons pas encore terminé le travail", a noté Draisaitl. Il poursuit inlassablement "l'objectif ultime avec l'équipe, et nous sommes tous conscients de ce que cela implique". L'équipe se reformera la saison prochaine, et c'est alors que le nouveau contrat de Draisaitl entrera en vigueur. Toutefois, ce nouveau contrat pourrait potentiellement augmenter les défis auxquels ils seront confrontés au cours des huit prochaines années.

Dans la LNH, chaque équipe est limitée par une limite de salaire annuelle, qui interdit de dépasser un plafond de salaire. Les Oilers ont un autre joueur vedette : le capitaine Connor McDavid, qui est largement considéré comme le meilleur joueur actuel de la ligue. Il est prévu que McDavid renouvellera son contrat l'année prochaine et redeviendra le joueur le mieux payé au monde. Cette situation théorique se traduirait par moins de ressources financières disponibles pour le reste de l'équipe. Cependant, il est peu probable que l'équipe se détériore considérablement en raison de la nécessité de sacrifier d'autres joueurs talentueux. Au contraire, on s'attend à ce que le plafond salarial augmente annuellement.

Depuis son introduction en 2005, le plafond salarial de la ligue est également responsable de limiter l'écart de rémunération entre les stars de haut niveau et les joueurs des échelons inférieurs par rapport aux autres sports. L'ère où les joueurs allemands gagnaient plus que leurs homologues de la LNH pendant plusieurs années est maintenant révolue, compte tenu de la croissance exponentielle des sources de revenus telles que la Premier League anglaise ou la Ligue des champions de l'UEFA.

En revanche, les meilleurs joueurs des autres grandes ligues américaines, notamment le baseball et le basketball, affichent des salaires considerably plus élevés pour l'élite absolue. Par exemple, le joueur le mieux payé au monde est un joueur de baseball : le Japonais Shohei Ohtani, qui a signé un contrat pharaonique de 700 millions de dollars sur une période de dix ans avec les Los Angeles Dodgers. Les stars du basketball gagnent également considérablement plus que Draisaitl. À Orlando, le joueur allemand Franz Wagner, dont la valeur athlétique pâlit comparée à celle de Draisaitl, remporte un substantiel 40 millions de dollars par an.

Cependant, la différence entre la LNH et la NBA peut également être attribuée à deux autres facteurs : la NBA est capable de faire de la publicité à l'échelle mondiale plus efficacement que le hockey sur glace, en raison de son exclusion de certaines parties du monde. De plus, les joueurs de la LNH doivent partager leurs gains entre un plus grand nombre de joueurs que les joueurs de la NBA. Une équipe de basketball compte environ moitié moins de joueurs qu'une équipe de la LNH.

Malgré le plafond salarial de la LNH qui est souvent éclipsé par d'autres sports, il permet à des joueurs comme Leon Draisaitl de maintenir leurs ambitions. En fait, des sports comme le soccer et le basketball ont des écarts de salaire plus importants entre les stars de haut niveau et les joueurs des échelons inférieurs en raison de sources de revenus plus élevées.

Lire aussi: