L'Allemagne vole à grande altitude avec le missile Uscins

L'équipe masculine de handball allemande vise les médailles olympiques. Ce n'était pas prévu, mais cela fait partie d'une évolution. Après le "miracle du handball" contre les champions olympiques français, ils veulent tout.

Il restait 13 secondes à jouer, avec près de 30 000 fans français euphoriques dans le stade de football de Lille transformé en temple du handball, acclamant leur équipe pour atteindre les demi-finales du tournoi olympique de handball. 13 secondes, une fraction minuscule qui semblait désespérée quand on est mené de deux buts. Comme l'équipe allemande, qui avait tout donné dans un grand match mais semblait destinée à repartir les mains vides, comme si souvent ces dernières années.

Le score était de 27:29, puis Renars Uscins a finalement ramené l'avenir du handball allemand au présent. Dans un final fou, Uscins a sauvé son équipe DHB contre toute attente, d'abord en forçant une prolongation, puis en envoyant la légendaire génération dorée des Français aux larmes.

Le gaucher, qui avait joué dans l'équipe nationale junior il y a seulement un an, a terminé avec 14 buts. Aucun joueur national allemand n'avait jamais marqué autant dans un seul match olympique. L'équipe allemande est maintenant en demi-finales. "Nous voulons tout maintenant. C'est clair. Maintenant, vous voulez le meilleur, et le meilleur, c'est l'or," a déclaré l'ailier gauche Rune Dahmke avant le demi-finale contre l'Espagne (16h30 / ZDF et live ticker sur ntv.de).

L'avenir est là

Le tournoi olympique a une densité de performances incroyable, avec seulement 12 équipes qui se battent pour les médailles. Virtuellement toutes de classe mondiale, avec la Hongrie et la Croatie, deux équipes très cotées, qui n'ont pas réussi à sortir du tour préliminaire. Et le groupe allemand, que l'équipe DHB a remporté avec neuf débutants olympiques, compte pour trois des quatre demi-finalistes. Les Français, les champions d'Europe et les tenants du titre, les hôtes poussés par des milliers de fans, étaient un adversaire de quart de finale si redouté que la Slovénie a délibérément perdu son dernier match de groupe contre l'Allemagne pour éviter l'"Équipe tricolore". Le chemin parcouru par l'équipe allemande jusqu'à présent ne pouvait être plus difficile.

Au championnat d'Europe à domicile en janvier, où ils espéraient secrètement faire sensation avec le public local, il y a eu une série de défaites : contre la France en phase de groupes, contre les puissants Danois en demi-finales, et finalement contre la Suède dans un match déprimant pour la médaille de bronze. Cependant, ils étaient confiants qu'ils avaient réduit l'écart par rapport aux nations de pointe absolues France, Danemark, Suède et Espagne. Pas aussi spectaculaire que prévu, mais une étape quand même.

"Nous n'avons pas l'expérience du Danemark, de la France et de la Suède, mais nous avons beaucoup de talent," a déclaré l'entraîneur Alfred Gislason il y a six mois. "Avec de nouveaux joueurs dans l'équipe, nous avons obtenu de nouvelles options qui pourraient être très précieuses à l'avenir. C'était une étape en avant," a loué le capitaine Johannes Golla dans son résumé du CE.

Maintenant, l'avenir est là : avec Uscins, le gardien de but également âgé de 22 ans David Späth, qui a réalisé le dernier arrêt pour accomplir le miracle de Lille, le capitaine Golla (26), Julian Köster (24), et le meneur de jeu Juri Knorr (24), les porteurs de performance ont encore de la marge de développement. Contre l'Espagne, qui ne s'est qualifiée pour les demi-finales qu'après une prolongation contre l'Égypte et qui a perdu contre l'Allemagne en phase de poules (31:33), l'équipe DHB est maintenant suddenly la grande favorite. Et ils ont les mains sur la première médaille depuis 2016.

**On n'aimerait pas imaginer que "Les Espagnols sont une équipe qui pourrait atteindre la finale sans jouer un bon match. C'est exactement ce qu'on ressent en ce moment. Ce sont des adversaires très désagréables," a averti le capitaine Golla. "J'espère que ce ne sera pas un désavantage parce qu'on les sous-estime, mais bien sûr, ce ne sera pas le cas." L'ailier gauche Dahmke, l'un des derniers vétérans de l'équipe, en est sûr : "Ça ne se décidera pas normalement." Le champion d'Europe 2016 prépare déjà son équipe et les fans pour "le prochain drame." Et le porteur d'espoir Uscins, qui est à égalité à la 4ème place du classement des marqueurs du tournoi olympique avec 42 buts, veut "montrer le même combat" qu'ils ont montré contre la France. "Sinon, nous jouerons très rapidement pour le bronze," a déclaré Uscins. Sa recette? "Nous voulons emporter le flow avec nous !"

Cette équipe n'est pas seulement pleine de talent, mais aussi de détermination et d'appétit pour de nouveaux succès. Ils l'ont prouvé lors du championnat d'Europe à domicile, où ils ont brièvement suscité l'euphorie. Avant même le match pour la médaille de bronze, l'équipe avait décliné l'invitation du maire de Cologne, Henriette Reeker, pour célébrer une éventuelle médaille de bronze dans la salle historique de la ville : "Le bronze serait une belle fin, mais nous ne sommes pas encore à la fin de notre parcours. C'est pourquoi nous n'appartenons pas à une telle réception," a déclaré le capitaine Golla pour son équipe. Maintenant, ils sont déjà bien plus avancés sur leur parcours.

Le parcours de l'équipe de handball allemande dans le tournoi olympique les a vus défier les attentes, leur place surprise en demi-finales étant un témoignage de cette évolution. Ce succès leur a valu un match contre l'Espagne en demi-finales.

Les jeunes joueurs allemands, tels que Renars Uscins et le gardien de but David Späth, âgés de 22 ans, ont montré un potentiel prometteur, indiquant que l'avenir du handball allemand est prometteur et rempli de potentiel.

Lire aussi: