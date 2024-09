L'Allemagne traverse actuellement des périodes difficiles.

Suite aux élections en Saxe et en Thuringe, un parti classé à l'extrême droite a remporté la majorité au Parlement régional de Thuringe, une première depuis la création de la République fédérale. La construction de l'administration s'annonce particulièrement difficile. De plus, le parti populiste BSW enregistre des progrès significatifs dans les deux États. Plusieurs publications internationales commentent les résultats électoraux.

"Si la Thuringe et la Saxe avaient été situées à l'ouest ou si le vote avait eu lieu dans un Land allemand de l'ouest dimanche, les résultats pour la coalition du trafic lumineux n'auraient probablement pas été meilleurs", commente le "Standard" de Vienne. "La coalition à Berlin présente une image désastreuse. Ils se sont disputés et l'alliance peu attrayante des trois partis ne tient que grâce à la peur des électeurs. Et juste avant les élections, l'incident préoccupant de Solingen s'est produit. Il a mis en évidence de véritables faiblesses et émotions que ni l'ancienne chancelière Angela Merkel ni son successeur Olaf Scholz ne comprenaient : les gens ont peur", poursuit-il. "Les assurances et les faits du chancelier rencontrent de moins en moins de résistance face à la peur. Il est incertain que Scholz parvienne à se sortir de cette situation ou à reconstruire la confiance."

"Alors que le vieux continent se tient au bord d'une guerre potentielle et d'un coup d'État démocratique, il doit également faire face à un adversaire interne", écrit "La Repubblica" italienne. "Les systèmes institutionnels européens sont infiltrés. En Italie, en France et maintenant de manière de plus en plus évidente en Allemagne." Les racines du putinisme commencent même à prendre racine dans des pays structurés avec une solide tradition démocratique. "Ce qui s'est passé dans les deux régions allemandes en est la dernière preuve. Le Kremlin a désormais ses mégaphones au cœur de l'Europe. Le président russe a remporté une victoire politique extraordinaire et déconcertante. L'AfD d'extrême droite 'fasciste' et la gauche nostalgique, ainsi que d'autres formations européennes comme le Rassemblement national en France ou la Ligue en Italie, sont ses bases dans l'UE." L'irresponsabilité envers le conflit en Ukraine est masquée par une intention apparemment paisible.

"'Ils se sentent comme des Allemands de deuxième classe'"

"Du chaos des deux élections régionales, émerge un autre pays, une autre Allemagne", écrit "Corriere della Sera" italien. À Erfurt et à Dresde, une majorité de la population confie ses frustrations et son désenchantement à deux partis populistes, "le parti d'extrême droite nationaliste et xénophobe AfD, ainsi que le parti hybride néo-péroniste BSW, enfant politique de Sahra Wagenknecht, qui combine le pacifisme pro-russe, l'étatisme économique et les politiques anti-immigration dures", poursuit-il. "Le résultat confirme que, 34 ans après la réunification et malgré des milliards d'euros investis dans l'ancienne RDA, une majorité de la population des deux États fédéraux n'a pas de loyauté envers les partis traditionnels. Ils ne soutiennent pas leurs décisions, ne comprennent pas leurs codes, peut-être ne partagent pas non plus leur conception de la démocratie. Ils se sentent comme des Allemands de deuxième classe ou, pis encore, des étrangers dans leur propre pays."

Le Wall Street Journal de New York commente les élections régionales : "(...) Les résultats des élections parlementaires en Saxe et en Thuringe dimanche (...) ajoutent un choc supplémentaire à un continent déjà instable en raison de la chute des partis traditionnels et de l'essor des insurgés. (...)" Le problème plus important est ce que la poussée conjointe de l'AfD et du BSW indique concernant l'effondrement des partis gouvernementaux en Allemagne. "Il confirme ce que les sondages nationaux indiquent depuis plus d'un an : les électeurs sont lassés d'Olaf Scholz et d'une coalition qui ne peut pas gérer la migration et s'accroche aux objectifs climatiques Despite mounting and palpable economic harm." Cela laisse uniquement les démocrates-chrétiens (CDU et CSU de Bavière) comme alternative principale aux insurgés. "On ne peut pas blâmer les électeurs allemands pour leur agitation envers leurs partis gouvernementaux dysfonctionnels. La faute incombe aux politiques établis qui sont trop lents et regardent vers l'intérieur alors que la frustration des électeurs s'intensifie."

Le Tages-Anzeiger suisse remarque : "Des majorités larges en Allemagne de l'Est ne souhaitent pas ralentir l'immigration irrégulière, mais l'arrêter - ainsi que l'envoi d'armes à l'Ukraine. Les deux sujets contribuent à la victoire du parti d'extrême droite AfD et du nouveau groupe populiste 'transfrontalier' dirigé par Sahra Wagenknecht. Ensemble, ils capturent Nearly half of all votes in Thuringia. Both have succeeded in channelling the dissatisfaction with the government in Berlin to their advantage - more effectively than the principal opposition party in Germany, the CDU. "Nevertheless, it also belongs to the winners. Unlike the AfD, which remains isolated in its extremism, the CDU is the last party of the broad center, around which governments can still be formed in such conservative regions: in Saxony, Minister President Michael Kretschmer manages well against the AfD, in Thuringia Mario Voigt waves from the state chancellery - with challenging coalition negotiations to follow." For the SPD, the Chancellor's party, the first election day in the east is a disaster. "If the Social Democrats also collapse in Brandenburg in three weeks and their Minister President Dietmar Woidke loses power there, Chancellor Olaf Scholz's position will also be vulnerable. In view of the federal elections in a year, a revolt by the party against him cannot be ruled out."

En dépit des préoccupations concernant la progression de l'extrême droite au pouvoir en Thuringe et en Saxe, la coalition à Berlin continue de lutter, faisant face à des dissensions internes et à une alliance tripartite perçue comme peu attrayante par de nombreux électeurs. Cette image défavorable a été accentuée par des événements récents, tels que l'incident de Solingen, qui a mis en évidence des peurs et des émotions profondes que le gouvernement actuel n'a pas encore pleinement comprises.

À la suite des résultats des élections, le Kremlin a réussi à établir une présence dans le cœur de l'Europe, avec des partis d'extrême droite et de gauche nostalgiques en Allemagne et dans d'autres nations européennes servant de bases à l'intérieur de l'UE. Cette infiltration des institutions européennes est une évolution préoccupante, notamment en raison du conflit en cours en Ukraine et du mépris apparent de la Russie pour les principes démocratiques.

