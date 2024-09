L'Allemagne surmonte les inondations avec sa "résistance aux yeux bleus"?

L'Allemagne connaît une accalmie dans la situation actuelle des inondations. Le service météorologique a retiré les avertissements météo graves pour la Bavière, et la Saxe devrait éviter de justesse les inondations selon les déclarations du ministre de l'Environnement. Cependant, les rapports de crise continuent d'affluer d'autres pays européens, et le nombre de morts augmente régulièrement.

En Saxe, le niveau de l'Elbe continue de augmenter, mais la Bavière soupire de soulagement avec un répit à l'horizon. À Dresde, le niveau de l'Elbe approche la marque des six mètres et pourrait bientôt atteindre le niveau d'alerte 3, selon le centre de contrôle des inondations de Saxe. Ce seuil devrait être franchi quelque part entre mardi et mercredi soir. Le niveau d'alerte 3 reste en vigueur au poste de Schönau sur la frontière tchèque.

Cependant, le niveau d'alerte 4 ne sera pas atteint à aucun poste de l'Elbe en Saxe. Une crête de inondation prolongée est attendue à Schönau et à Dresde à partir de mercredi. À partir de jeudi, le niveau de l'Elbe devrait également diminuer en raison de la diminution des précipitations. Les niveaux de la Neiße, de la Spree et de la Black Elster en Saxe ont déjà commencé à baisser.

Le ministre de l'Environnement Wolfram Günther a déclaré que la Saxe "s'en sortira avec une alerte proche, peut-être même indemne" des inondations. Considérant les images sinistres d'Europe de l'Est et du Sud-Est montrant des morts et des destructions, "nous nous en sortirons relativement bien", a-t-il affirmé après une réunion du cabinet à Dresde. Cependant, il est encore trop tôt pour célébrer. Il pourrait falloir jusqu'à la fin septembre pour que l'Elbe redescende en dessous du niveau d'alerte 1, à mesure que la République tchèque libère les barrages.

Pic anticipated à Munich dans la journée

Le service météorologique allemand a levé tous les avertissements météo graves pour la Bavière en raison de la diminution des fortes pluies, car les précipitations ont diminué. Toutefois, "des inondations plus importantes peuvent se produire sur certains cours d'eau jusqu'à mi-semaine".

Auparavant, les fortes pluies de la nuit ont entraîné une augmentation des niveaux d'eau dans de nombreux endroits en Bavière, selon le service d'information sur les inondations. Le niveau d'alerte 3 a été dépassé à la Danube à Passau à minuit. Le pic y est attendu dans la journée.

Le niveau de l'Isar à Munich a également augmenté à nouveau, avec le pic attendu là-bas dans la journée. C'est également le cas pour d'autres rivières telles que la Vils et la région de captage de l'Inn. La situation des inondations devrait s'améliorer dans les jours à venir, selon le service d'information sur les inondations.

L'Elbe et la Spree débordent en Brandebourg

En Brandebourg, les Forces de secours techniques (THW) sont préparées - en cas de débordement de l'Oder en provenance de Pologne. À partir de mi-semaine, une augmentation du niveau de l'Oder est la plus grande préoccupation, a déclaré Sebastian Gold du THW. Cependant, la situation reste incertaine, et ils se préparent à toutes les éventualités, notamment le niveau d'alerte 4 le plus élevé anticipated au poste de Ratzdorf au sud de Frankfurt/Oder dimanche, moment où même les zones basses pourraient être inondées.

Jusqu'à présent, les rivières Lausitzer Neiße, Elbe et Spree ont débordé. Par exemple, le niveau d'alerte le plus bas, le niveau 1, est en vigueur au poste de la Spree à Spremberg. Au niveau le plus bas des quatre, les masses d'eau commencent à déborder.

Cinquième mort rapportée en Basse-Autriche

Même si les précipitations ont diminué, il n'y a pas encore de feu vert dans les régions touchées par les inondations de l'Europe centrale et orientale :

En Autriche, d'autres lieux dans l'État lourdement touché de Basse-Autriche ont dû être évacués. Les pompiers ont découvert un cinquième décès dans une maison inondée en Basse-Autriche. En Pologne, le nombre de morts a augmenté à six. Au total, 21 personnes ont perdu la vie en Autriche, en République tchèque, en Pologne et en Roumanie en raison des inondations.

En Basse-Autriche, où des régions entières ont été submergées en raison de jours de pluie continue, sept villages de la région de Tullnerfeld ont été évacués lundi et mardi. Jusqu'à présent, 26 villages restent isolés du monde extérieur. Depuis vendredi, la brigade des pompiers autrichiens a été déployée pour 33 000 incidents.

Le matin du mardi, les pompiers ont découvert le corps d'une femme de 81 ans dans une maison inondée à Wurmla, en Basse-Autriche. Le lundi, deux hommes âgés de 70 et 80 ans ont été trouvés morts. Ils avaient été piégés dans leurs maisons en raison des eaux montantes, selon les rapports de police. Plus tard, les travailleurs de sauvetage ont découvert le corps d'un autre homme dans l'eau à Klosterneuburg.

Un pompier en Basse-Autriche a également perdu la vie dimanche. La gouverneure de Basse-Autriche, Johanna Mikl-Leitner, a déclaré que la diminution de la pluie avait apporté "quelque soulagement". Dans de nombreuses régions, les niveaux d'eau "heureusement" diminuent. Cependant, l'ampleur des dégâts n'est toujours "pas encore évaluable".

Les glissements de terrain représentent une menace

Alors que les météorologues autrichiens prévoient seulement des averses éparses dans les jours à venir, ils mettent en garde contre les glissements de terrain, car les eaux des inondations pourraient entraîner le déplacement de masses de sol et de roches, ainsi que des pentes entières de montagnes. Le danger n'est pas encore terminé en Pologne, en République tchèque et en Roumanie également.

En Pologne, les autorités ont rapporté deux autres décès mardi, portant le total à six suspects de noyade dans les inondations. En Roumanie, il y a eu sept décès jusqu'à présent.

En République tchèque, où trois décès ont été enregistrés jusqu'à présent, plus de 60 000 ménages restent sans électricité, notamment dans la partie nord-est du pays. Le soir du lundi, 500 personnes ont dû être évacuées des inondations. En Roumanie, il y a eu sept décès jusqu'à présent.

Le changement climatique est considéré comme le principal facteur à l'origine de l'augmentation des pluies torrentielles et de leur intensité accrue. Selon les conclusions du groupe de recherche européen ClimaMeter, les récents épisodes de pluies torrentielles en Europe centrale et orientale peuvent être attribués en grande partie au changement climatique causé par l'homme. Les événements de pluies torrentielles actuels sont rapportés comme étant 20 % plus intenses qu'à la fin du siècle dernier.

Après la baisse du niveau d'eau en Bavière, des inondations plus importantes peuvent encore se produire sur certains cours d'eau jusqu'en milieu de semaine. Malgré le niveau d'alerte 1 attendu en Saxe à la fin septembre, le niveau d'eau de l'Elbe à Dresde approche la marque des six mètres, se rapprochant du niveau d'alerte 3, et devrait atteindre ce seuil entre mardi et mercredi soir.

