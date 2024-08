L'Allemagne s'affaiblit mais reste le plus grand contributeur net de l'UE

Le budget de l'UE est financé par des contributions des pays membres. La plupart de cet argent vient de l'Allemagne, mais le montant a diminué. En fait, la plus grande économie de l'UE en profite également.

L'Allemagne a contribué plus au budget de l'UE l'année dernière qu'elle n'en a reçu, selon une analyse de l'Institut de l'économie allemande (IW) des données précédemment publiées de la Commission européenne. L'Allemagne a payé environ 17,4 milliards d'euros de plus dans le budget commun des États qu'elle n'a reçu, ce qui en fait le plus grand contributeur net à l'UE (2022 : 19,7 milliards d'euros).

La France est à la deuxième place, avec une contribution nette d'environ 9 milliards d'euros. L'Italie est à la troisième place avec une contribution nette d'environ 4,5 milliards d'euros. Le plus grand bénéficiaire net en 2023, comme en 2022, était la Pologne avec 8,2 milliards d'euros, suivie de la Roumanie (6,0 milliards d'euros) et de la Hongrie (4,6 milliards d'euros).

En termes de paiements nets par habitant, l'Irlande est en tête avec 236 euros par personne. En Allemagne, les paiements s'élevaient à 206 euros par habitant. Cependant, en termes de Produit national brut (PNB), l'Allemagne reste le plus grand contributeur net, selon les auteurs. Le PNB fait référence à la performance économique générée par tous les résidents.

Le budget de l'Union européenne (UE) s'élevait à un total de 173,1 milliards d'euros en 2023, selon les chiffres. Parmi ceux-ci, 143,4 milliards d'euros ont été alloués aux États membres. En outre, des fonds du Fonds de relance de l'UE totalisant 66,1 milliards d'euros ont été alloués, dont 64,6 milliards d'euros ont été alloués aux États membres. L'Allemagne, en tant que plus grand contributeur net à l'Union, fournit presque un quart de ces fonds. Le gouvernement allemand souligne que l'Allemagne profite également plus du marché intérieur de l'UE que toute autre économie européenne.

Les experts citent la situation économique faible en Allemagne comme raison de la diminution de sa contribution nette à l'UE. "Compte tenu d'une reprise économique en Allemagne qui n'est pas attendue cette année (...), il est probable que la contribution nette de l'Allemagne diminuera davantage en 2024", écrivent les auteurs.

L'analyse de l'Institut a révélé que l'Allemagne avait une contribution nette de 19,7 milliards d'euros au budget de l'UE en 2022, ce qui en fait le plus grand contributeur net de la Commission européenne. La Commission joue un rôle crucial dans la gestion et la distribution de ces fonds parmi les États membres.

Lire aussi: