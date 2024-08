L'Allemagne reste argentée dans la fusillade spectaculaire

L'équipe masculine de hockey sur gazon remporte l'argent olympique. Dans un match à suspense après le temps réglementaire, les Pays-Bas décident eux-mêmes la finale à Paris. Les Allemands sont brutalement arrêtés à quelques mètres de leur grand objectif.

Drame lors de la séance de tirs au but, la lutte pour l'or est perdue : L'équipe masculine de hockey sur gazon allemande a été brutalement arrêtée à quelques mètres de son grand objectif lors d'une finale palpitante aux Jeux Olympiques. Les champions du monde ont perdu contre les Pays-Bas 1:3 lors d'une séance de tirs au but, dans un remake de la finale olympique de 2012. En 2012 à Londres, l'équipe DHB s'était couronnée championne - à Paris, l'équipe a échoué sur les derniers mètres, se contentant de l'argent.

1:1 (0:0) après 60 minutes intenses. Thies Prinz (50.) a égalisé pour la sélection de la Fédération Allemande de Hockey (DHB) après que Thierry Brinkman (46.) ait mis les Pays-Bas en tête. Lors de la séance de tirs au but, Jean-Paul Danneberg a ensuite arrêté deux tentatives, mais seul Justus Weigand a marqué pour l'équipe allemande.

Cela a mis fin aux espoirs d'un cinquième or olympique allemand après 1972, 1992, 2008 et 2012. Cependant, l'Allemagne rentre chez elle avec une médaille après avoir terminé quatrième aux Jeux Olympiques de Tokyo 2021.

L'orange a les nerfs plus solides

La première médaille depuis le bronze en 2016 à Rio était déjà assurée pour la sélection de la Fédération Allemande de Hockey (DHB) avec l'entrée en finale à Paris, mais le capitaine Mats Grambusch et ses coéquipiers ont poursuivi l'objectif maximal dès le départ. "Cela feels incredibly great", a déclaré le joueur de 31 ans, "mais nous voulons l'or". L'Allemagne avait déjà sous-entendu ses ambitions élevées avec six victoires en sept matches, y compris une victoire sur les Pays-Bas lors du tour préliminaire (1:0).

Devant le chancelier fédéral Olaf Scholz et le président du DOSB Thomas Weikert, qui étaient parmi les environ 15 000 spectateurs, l'équipe de l'entraîneur national André Henning était présente dès le départ dans les duels deux contre un. Un match intense et équilibré s'est développé, dans lequel les deux équipes n'ont pas beaucoup laissé de place.

L'Allemagne a trouvé peu d'ouvertures, Christopher Rühr a finalement pris l'initiative. Le joueur a cependant été arrêté, et le coup de coin direct qui a suivi n'a pas abouti à un but pour l'équipe DHB (25.).

Même après la pause, les équipes se sont neutralisées pendant de longues périodes, Danneberg s'est d'abord montré alerte dans les buts. De l'autre côté, Niklas Wellen a également échoué contre le gardien néerlandais Pirmin Blaak (42.). Ainsi, le score est resté vierge à l'entrée du dernier quart, puis les Pays-Bas ont pris l'avantage. Prinz a remis l'équipe DHB dans le match avec un tir bien placé après un coin de penalty qui semblait raté - mais lors de la séance de tirs au but, l'orange a montré des nerfs plus solides.

