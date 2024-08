- L'Allemagne reculé de cinq ans <unk> en raison d'erreurs de politique

L'Allemagne a pris cinq ans de retard dans sa transition vers la mobilité électrique en raison de mauvaises décisions et de discussions trompeuses à Berlin, selon une nouvelle étude du Center Automotive Research (CAR) de Bochum. Le directeur de l'institut, Ferdinand Dudenhöffer, déclare : "L'Allemagne perd du terrain dans le grand thème de l'avenir de la mobilité."

En 2022, l'étude montre que la part de voitures particulières entièrement électriques dans les ventes de véhicules neufs a atteint son niveau le plus élevé nationalement avec 17,7 % (y compris les hybrides rechargeables, elle était même de 31,4 %). Cependant, au premier semestre de cette année, les voitures électriques pures n'ont représenté que environ 12,5 % de tous les nouveaux enregistrements. Selon le CAR, des valeurs de vente comme en 2022 ne pourront être atteintes avant 2027.

Les acheteurs de voitures sont sensibles aux déclarations politiques

Dudenhöffer appelle les politiques à peser davantage leurs paroles et leurs actions à l'avenir : "Les acheteurs de nouvelles voitures sont très sensibles aux prix et aux déclarations politiques." Même l'arrêt des primes à la vente des hybrides rechargeables au début de cette année a entraîné une baisse des ventes et a conduit à un "renaissance politique des moteurs à combustion classique". La technologie d'entraînement hybride a été présentée comme un "appât et changement" pour la mobilité électrique.

La fin soudaine de la prime à l'environnement également pour les voitures électriques pures à la fin de 2023 a encore exacerbé l'incertitude sur le marché. Les principaux responsables étaient les Verts autour du ministre de l'Économie Robert Habeck - "ironiquement, le parti qui voulait atteindre exactly the opposite."

Mais même la politicienne allemande et présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen a contribué à l'effondrement des ventes en mettant en question l'interdiction planned EU-wide des moteurs à combustion par 2035 en octobre 2023 avec "une forte puissance médiatique". Dudenhöffer : "Le 'sauvetage du moteur à combustion' est devenu le slogan industrie-politique du FDP, AFD, CDU, CSU et BSW." On a remarqué qu'on pouvait gagner des voix d'électeurs avec ça. Les carburants synthétiques ont été mis en avant, "bien qu'il n'y ait ni du côté de la production ni du côté des coûts de faits solides et fiables."

Les moteurs à combustion font un comeback

Ainsi, les moteurs à combustion font un comeback. Au premier semestre 2024, 56,1 % de tous les nouveaux enregistrements de voitures particulières étaient des moteurs à essence ou diesel. Le CAR voit une chance que les développements actuels sur le marché puissent aider à inverser cette tendance, car l'écart de prix entre les moteurs à combustion et les véhicules électriques continue de se réduire. La faible demande entraîne une baisse des coûts des batteries, les cellules lithium-ion au phosphate de fer ayant chuté de jusqu'à 40 % en seulement neuf mois. La faible utilisation des capacités et les réglementations UE sur les émissions de CO2 plus strictes pour les nouveaux véhicules à partir de 2025 obligeront également les clients à offrir des remises plus élevées sur les voitures électriques.

Dudenhöffer appelle à la réintroduction immédiate d'une prime à l'environnement de 5 000 à 6 000 euros pour les voitures électriques, avec la participation de l'industrie. "Et les anciens partis doivent enfin lancer une campagne conjointe qui déclare clairement que les voitures électriques sont une haute technologie qui nous conduit vers l'avenir. Les voitures électriques sont déjà au niveau des moteurs à combustion."

