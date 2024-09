- L'Allemagne pourrait bénéficier d'une figure semblable à Donald Trump, selon Heino.

Ancien chanteur Heino (85 ans, connu pour "Schwarzbraun ist die Haselnuß"), exprime le souhait que l'Allemagne ait un leader similaire à l'ancien président américain Donald Trump. Selon le journal "Bild" publié un mercredi, Heino a déclaré : "L'Allemagne a besoin d'un Donald Trump qui finisse par nettoyer notre nation et ignore les points de vue de ses adversaires." Il a ajouté : "Quelqu'un qui peut également être franc, mais qui reste ferme et priorise le bien-être de son pays et de ses habitants." Trump se représente à nouveau en tant que candidat républicain à l'élection présidentielle américaine le 5 novembre.

Heino a poursuivi en exprimant sa conviction que d'autres partagent ses sentiments, mais sont réticents à les exprimer. "Bild" a rapporté : "Tout le monde a peur d'être ostracisé. Moi, je m'en fiche. J'ai 85 ans et je m'en tiens à mes convictions. Je ne veux pas que notre charmant pays tombe en ruine."

Heino a également abordé le débat en cours sur les réglementations migratoires et les expulsions. "C'est inconcevable de ne plus pouvoir sortir en Allemagne sans avoir peur d'être attaqué", a déclaré le journal en citant le musicien folk. "Il faut enfin faire quelque chose contre les migrants criminels. Par là, j'entends des expulsions massives. Quiconque recourt à la violence dans notre pays n'a pas sa place ici et doit partir."

Controverse de la carrière de Heino

Tout au long de sa longue carrière, Heino a suscité des controverses - par exemple, lorsqu'il a enregistré les trois couplets de l'hymne national allemand sur demande de l'ancien ministre-président de Bade-Wurtemberg et ancien juge nazi Hans Filbinger (CDU) dans les années 70. Le disque était censé être un outil éducatif, a-t-il défendu. Des critiques ont également été formulées lorsqu'il a joué en Afrique du Sud pendant un embargo de l'ONU pendant l'ère de l'apartheid dans les années 80.

En 2021, il a réagi avec détermination lorsque son "soirée de chansons allemandes" a été qualifiée de "fade" dans sa ville natale de Düsseldorf. Après une réunion avec le maire, Heino a obtenu l'autorisation de promouvoir son concert comme prévu.

Debate sur l'immigration et les expulsions s'intensifie

Le débat sur l'immigration irrégulière et les expulsions s'est intensifié en Allemagne en raison de divers incidents violents. À Solingen, un suspect islamiste a tué trois personnes lors d'un festival de la ville en août et en a blessé huit autres. Un Syrien de 26 ans est actuellement en détention pour ce crime.

Les statistiques criminelles nationales ont enregistré 214 099 cas de crimes violents l'an dernier, soit une augmentation de 8,6 % par rapport à 2022. Les crimes violents comprennent le meurtre, l'homicide involontaire, le viol, la coercition sexuelle, le vol à main armée et les blessures corporelles. En 2019, année précédant la pandémie de Covid-19, les statistiques criminelles ont enregistré un total de 181 054 cas de crimes violents en Allemagne.

Heino a exprimé son soutien à des réglementations migratoires plus strictes en Allemagne, déclarant que des expulsions massives de migrants criminels sont nécessaires pour assurer la sécurité des habitants du pays. Dans le passé, Heino a également fait face à des controverses, notamment en enregistrant l'hymne national allemand pour un juge nazi et en se produisant en Afrique du Sud pendant l'ère de l'apartheid.

