- L'Allemagne pourrait bénéficier d'un analogue de Donald Trump.

Chanteur Heino (85 ans, connu pour sa chanson "Schwarzbraun ist die Haselnuß"), selon un article de Bild, souhaite un politique allemand similaire à l'ex-président américain Donald Trump. Heino a déclaré, selon Bild mercredi, que "l'Allemagne a besoin d'une figure comme Trump qui nettoiera enfin notre pays et n'accordera pas d'importance aux opinions de ses opposants". Il a ajouté : "Quelqu'un avec une voix forte qui reste ferme et met en priorité le bien-être de son pays et de ses citoyens". Trump se présente à nouveau pour l'investiture républicaine à l'élection présidentielle américaine le 5 novembre.

Heino a exprimé, selon l'article de Bild, que de nombreuses personnes partagent ses vues mais ont peur de les exprimer. "Les gens ont peur de l'exclusion sociale", a-t-il déclaré plus loin à Bild. "Moi, à 85 ans, je m'en fiche. Je m'en tiens à mes convictions. Je ne veux pas que notre beau pays sombre."

En ce qui concerne le débat en cours sur l'immigration et les expulsions, Bild cite Heino en disant : "Il est inacceptable de se promener dans les rues en Allemagne en ayant peur d'être attaqué". Il a insisté : "Nous devons traiter le problème des migrants criminels. Des expulsions massives sont nécessaires. Quiconque commet des violences ici n'a pas sa place et doit partir."

La carrière de Heino a été marquée par des controverses. Par exemple, il a enregistré les trois couplets de l'hymne national allemand sur demande de l'ancien ministre-président de Bade-Wurtemberg et ancien juge nazi Hans Filbinger (CDU) dans les années 70, qui devait servir d'outil éducatif. Heino a défendu son action. Dans les années 80, il a été critiqué pour s'être produit en Afrique du Sud pendant l'embargo de l'ONU pendant l'époque de l'apartheid.

Heino a refusé de se taire lorsque son "soirée de chansons allemandes" a été critiquée comme étant "douce" dans sa ville natale de Düsseldorf. Après un mot du maire, Heino a été autorisé à promouvoir son concert comme prévu.

Le débat sur l'immigration et les expulsions s'est intensifié en Allemagne en raison de plusieurs incidents violents. À Solingen, un homme présumé islamiste a poignardé trois personnes à mort et en a blessé huit autres lors d'un festival de la ville en août. Un Syrien de 26 ans est en détention pour ce crime.

Les statistiques criminelles nationales ont enregistré 214 099 cas de crimes violents en 2021, en augmentation de 8,6 % par rapport à 2022. Les crimes violents comprennent le meurtre, le homicide, le viol, la coercition sexuelle, le vol à main armée et les blessures corporelles. En 2019, année précédant la pandémie de COVID-19, les statistiques criminelles ont enregistré un total de 181 054 cas de crimes violents en Allemagne.

