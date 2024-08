- L'Allemagne peut acheter des missiles Patriot aux États-Unis.

Le gouvernement américain a approuvé la vente de jusqu'à 600 missiles et autres équipements pour les systèmes de défense aérienne Patriot à l'Allemagne. L'Agence de coopération en matière de sécurité de la défense (DSCA) a annoncé jeudi que cet accord d'armement, d'une valeur de 5 milliards de dollars (4,5 milliards d'euros), renforce la sécurité des États-Unis en améliorant la sécurité d'un allié de l'OTAN qui joue un rôle crucial dans la stabilité politique et économique de l'Europe. L'Allemagne a fait don de plusieurs systèmes Patriot à l'Ukraine.

Lockheed Martin, le conglomérat américain de la défense, sera le contractor principal pour cet éventuel accord d'armement, qui comprend l'équipement associé et l'assistance technique.

L'Allemagne n'achète pas les systèmes Patriot pour elle-même. Selon les nouveaux plans de défense de l'OTAN, l'Allemagne doit quadrupler ses capacités de défense aérienne pour protéger son infrastructure et ses forces en cas de tensions sérieuses ou de guerre, selon les sources de sécurité du mois dernier.

Depuis le début de la guerre en Ukraine, l'Allemagne a fait don de trois systèmes de défense aérienne Patriot à Kyiv et en possède encore neuf elle-même. Pendant la guerre froide, lorsque l'Allemagne de l'Ouest était sur le front de l'OTAN, la Bundeswehr en avait 36.

Plus tôt cette année, plusieurs membres de l'OTAN ont annoncé une commande de jusqu'à 1000 systèmes Patriot, y compris l'Allemagne, les Pays-Bas, la Roumanie et l'Espagne. On s'attend à ce que Berlin utilise cette commande pour renforcer ses propres stocks et continuer à fournir à l'Ukraine.

