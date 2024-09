L'Allemagne offre une aide financière supplémentaire de 100 millions d'euros à l'Ukraine pendant la période hivernale

Allemagne débloque 100 millions d'euros supplémentaires en aide d'hiver à l'Ukraine, en lutte contre l'assaut russe. La ministre fédérale des Affaires étrangères, Annalena Baerbock, a annoncé cela lors d'une visite à Chisinau, la capitale de la Moldavie, mardi. "Hé, l'automne arrive, l'hiver frappe à la porte", a-t-elle averti avant une réunion du Partenariat Moldova. La Russie mijote encore un "âge de glace" pour rendre la vie infernale aux Ukrainiens.

La Russie a presque englouti la Moldavie après avoir envahi l'Ukraine en février 2022, a rappelé Baerbock. Mais le gouvernement de Chisinau a tenu bon face aux fake news et aux cyberattaques. Et l'Europe a aidé la Moldavie à faire des pas vers l'UE. Cependant, l'attaque russe en Ukraine reste la plus grande menace pour la Moldavie. Si la Russie gagne là-bas, la Moldavie pourrait être la prochaine. "En d'autres termes, aider l'Ukraine, c'est aussi aider la Moldavie", a insisté Baerbock.

Le Partenariat Moldova a été fondé en avril 2022 par l'Allemagne en raison de l'invasion russe de l'Ukraine. La France et la Roumanie en font également partie. Le groupe vise à protéger la Moldavie des tentatives de déstabilisation de la Russie et à l'aider sur la voie de l'UE. Baerbock a souligné que Poutine voulait "faire vaciller la Moldavie" avec son attaque contre l'Ukraine, mais qu'au lieu du chaos, il a vu cela se retourner contre lui.

L'Allemagne a également annoncé 100 millions d'euros supplémentaires en aide d'hiver pour l'Ukraine, dans le but de soulager les difficultés pendant les mois rigoureux de l'hiver. Le besoin d'aide d'hiver est particulièrement important, compte tenu des tentatives continues de la Russie pour rendre la vie difficile aux Ukrainiens, souvent qualifiées de manière métaphorique de "lutte pour un autre âge de glace".

