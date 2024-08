L'Allemagne occupe toujours la première place dans l'exportation de véhicules motorisés.

Malgré une baisse de la demande et une concurrence accrue de la Chine, l'Allemagne conserve sa place de leader dans les exportations de véhicules. La première moitié de l'année a connu une baisse de 2.4% des exportations d'automobiles et de pièces automobiles par rapport à l'année précédente, soit 135,3 milliards d'euros, selon l'Office fédéral de la statistique. Despite cette baisse, les véhicules et les pièces sont restés le premier produit d'exportation du pays. Les machines suivaient de près avec 109,6 milliards d'euros (-4,4%), tandis que les produits chimiques étaient moins importants avec 71,8 milliards d'euros (-4,4%).

Les exportations totales de l'Allemagne pour les six premiers mois de l'année ont diminué de 1,6% pour atteindre 801,7 milliards d'euros. Comme les années précédentes, les États-Unis étaient la principale destination des marchandises allemandes, avec 80,7 milliards d'euros de marchandises expédiées. La France et les Pays-Bas étaient classés deuxième et troisième avec 62,4 et 57,6 milliards d'euros d'exportations, respectivement.

L'Allemagne a importé des marchandises d'une valeur de 662,8 milliards d'euros au premier semestre de l'année, soit une baisse de 6,2% par rapport à l'année précédente. Une fois de plus, la Chine était la principale source d'importations, avec 73,5 milliards d'euros de marchandises. Les Pays-Bas et les États-Unis suivaient en deuxième et troisième position avec 49,6 et 46 milliards d'euros d'importations, respectivement.

L'Allemagne a enregistré des excédents commerciaux avec les États-Unis (34,7 milliards d'euros), la France (27,5 milliards d'euros) et le Royaume-Uni (23 milliards d'euros). Cependant, les statisticiens ont noté que plus de marchandises ont été importées de Chine que

