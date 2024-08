- L'Allemagne ne devrait pas tirer profit financièrement des livraisons d'armes.

Ancien chef de file de la gauche au Parlement allemand, Gregor Gysi, a exprimé son opposition aux profits tirés des exportations d'armes allemandes, invoquant le passé de l'Allemagne pendant la Seconde Guerre mondiale. S'exprimant lors d'un événement aux côtés du ministre-président de Thuringe et candidat principal de la gauche, Bodo Ramelow, à Erfurt, Gysi a déclaré : "Je suis contre les ventes d'armes allemandes." Malgré sa position, il ne s'oppose pas au droit de l'Ukraine de se défendre contre les attaques russes. Au lieu de cela, il suggère que d'autres nations fournissent des armes et que l'Allemagne se concentre sur l'aide humanitaire, avec pour objectif principal une trêve.

La guerre et la paix, la question des exportations d'armes allemandes et la possibilité de déployer des missiles de portée intermédiaire ont été des thèmes clés de la campagne électorale récente en Thuringe.

Gysi a attiré l'attention sur le sentiment croissant parmi les Allemands selon lequel ils ne sont pas suffisamment représentés par la politique traditionnelle. Il a exhorté le parti de la gauche, y compris lui-même, à reconsidérer son approche et ses actions, dans le but d'empêcher l'Alternative pour l'Allemagne (AfD) d'accéder au pouvoir.

Ramelow : Je suis là pour aider

Ramelow a discuté d'une initiative lancée par le parti de la gauche en faveur d'un système de retraite complet en Allemagne, couvrant tous les métiers et toutes les tranches d'âge. "Nous n'avons pas besoin de régimes de retraite séparés pour les artistes, les fonctionnaires ou les travailleurs indépendants", a insisté Ramelow. L'objectif est de garantir une pension de retraite de 1 200 euros pour tous.

S'adressant à la foule, Gysi et Ramelow ont encouragé le soutien pour le parti de la gauche. "Tout ce que nous voulons, c'est un ciel bleu", a déclaré Ramelow en référence à l'AfD, actuellement en tête des sondages. "Je suis là pour servir pendant les prochaines années", a promis Ramelow, âgé de 68 ans. Il a dirigé un gouvernement rouge-rouge-vert depuis 2014, avec une courte pause, et n'a plus Enjoyed une majorité depuis 2020. Le parti de la gauche est actuellement crédité de 13 à 14 %, loin des 25 % qu'il avait il y a cinq ans.

