L'Allemagne manque de vendeurs.

Les spécialistes sont rares dans de nombreux secteurs. Les domaines où les écarts sont attendus être particulièrement prononcés dans les années à venir sont étudiés et mis en évidence par les chercheurs.

Comment l'écart de compétences va-t-il évoluer dans les années à venir ? Des chercheurs de l'Institut de l'économie allemande (IW), proche des employeurs, ont examiné cette question. Le plus grand écart est attendu chez les commerciaux. D'ici 2027, il pourrait manquer environ 37 000 travailleurs qualifiés, selon une étude.

Les commerciaux sont déjà en pénurie dans de nombreux endroits. En 2022, le nombre de chômeurs dans ce domaine était considérablement inférieur au nombre de postes vacants (65 000). Selon l'auteur de l'étude et économiste Alexander Burstedde, cela est également dû à de nombreux employés ayant changé de carrière pendant la pandémie de Corona et ne retournant pas à leurs anciens emplois. Les professionnels de la vente sont le quatrième plus grand groupe professionnel en Allemagne, avec environ 850 000 personnes. Cela comprend les marchands de détail et les spécialistes de la vente.

Les experts s'attendent à ce que le deuxième plus grand écart de compétences soit chez les éducateurs. D'ici 2027, plus de 27 600 postes pourraient rester non pourvus, selon les calculs. Bien que le nombre d'employés augmente, cela ne se fait pas assez rapidement pour couvrir la demande croissante, dit Burstedde. "Nous avons besoin de plus d'éducateurs pour permettre aux parents de travailler plus." Il y a également des pénuries de travailleurs qualifiés dans le travail social, les soins infirmiers et l'IT.

Écart plus important à venir dans l'Est

Dans l'ensemble, un écart de compétences croissant est attendu dans les années à venir, avec une augmentation plus prononcée dans l'Est de l'Allemagne, selon l'IW. La principale raison de cela est que de nombreuses personnes prendront leur retraite dans les années à venir et qu'il n'y aura pas assez de nouveaux talents pour les remplacer.

L'IW prévoit la plus forte baisse de l'emploi d'ici 2027 pour les travailleurs non qualifiés et semi-qualifiés dans la métallurgie et les clerks bancaires formés. "L'ancien dicton 'Fais quelque chose de sûr et deviens banquier' n'est plus valable. Les banques ne savent pas quoi faire des gens aux guichets parce que de nombreuses agences ferment et que les clients utilisent la banque en ligne", dit Burstedde.

Le scientifique recommande deux mesures pour lutter contre l'écart de compétences. Les employeurs devraient essayer de garder les personnes âgées plus longtemps dans l'emploi. Les migrants offrent également un grand potentiel pour lutter contre les pénuries.

