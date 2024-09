L'Allemagne fournit un million supplémentaire à l'Ukraine.

Allemagne offre 170 millions d'euros supplémentaires pour aider à réparer l'infrastructure énergétique endommagée d'Ukraine. Steffen Hebestreit, porte-parole du gouvernement allemand, a annoncé cela mercredi soir lors d'une réunion d'information sur le Compact Ukraine lors de l'Assemblée générale de l'ONU à New York. Le Compact Ukraine est un ensemble d'assurances de sécurité pour l'Ukraine, qui ont été convenues lors du sommet de l'OTAN en juillet et ont été signées par plus de 20 nations et l'UE.

Il a également été annoncé lors de cette réunion qu'un communiqué conjoint des pays du G7 et d'autres membres du Compact serait publié pour soutenir la reprise économique et la reconstruction de l'Ukraine. Ce communiqué met l'accent sur l'engagement à fournir une "aide militaire, financière et humanitaire, ainsi que des soutiens à la reconstruction". Selon Hebestreit, les partenaires du G7 ont promis de fournir environ 50 milliards de dollars (45 milliards d'euros) à Kyiv d'ici la fin de l'année.

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky rencontrera le président américain Joe Biden et la vice-présidente Kamala Harris jeudi à Washington. L'objectif de cette réunion est que Zelensky demande un soutien supplémentaire aux alliés occidentaux pendant sa visite de plusieurs jours aux États-Unis. Outre la présentation de son "plan de victoire", qui vise à mettre fin à la guerre en Ukraine, l'objectif principal de Zelensky est d'obtenir plus d'aide des partenaires internationaux.

