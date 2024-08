- L'Allemagne fournit des vaccins Mpox aux pays touchés.

L'Allemagne dispense 100 000 doses de vaccination contre la variole du singe à des nations africaines touchées. Cette fourniture proviendra des réserves de l'armée du pays, a confirmé le porte-parole du gouvernement Steffen Hebestreit à Berlin. À l'avenir, l'Allemagne prévoit de collaborer avec l'Union africaine, ainsi qu'avec des alliés européens, pour établir des capacités de production de vaccins locaux. La méthode précise de distribution du vaccin dans les régions touchées n'a pas encore été déterminée.

L'Allemagne apporte également une aide financière et en expertise à des pays comme la République démocratique du Congo via l'Organisation mondiale de la santé (OMS). Il a été révélé qu'un laboratoire portable pour identifier les virus serait envoyé en République démocratique du Congo, et que des spécialistes seraient formés pour reconnaître les symptômes et instruire la population sur les stratégies préventives.

L'OMS a récemment mobilisé son niveau d'alerte le plus élevé en réponse aux épidémies de variole du singe en Afrique et à l'émergence d'une variante potentiellement plus dangereuse. Outre la République démocratique du Congo, le Burundi et les pays limitrophes sont également confrontés à ce problème.

L'Allemagne envisage d'étendre son aide vaccinale à d'autres pays d'Afrique centrale, compte tenu des épidémies de variole du singe en cours dans la région. Le Burundi, pays voisin de la République démocratique du Congo, figure parmi ceux qui ont besoin d'aide.

