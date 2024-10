L'Allemagne facilite l'expulsion de plus de personnes vers la Russie.

Allemagne a augmenté ses expulsions vers la Russie une fois de plus, comme l'a révélé le ministère fédéral de l'Intérieur suite à une enquête. Entre janvier et août de cette année, 32 ressortissants russes ont été expulsés vers leur pays d'origine, contre seulement sept l'année précédente. Des études antérieures menées par WDR et NDR avaient mis en évidence cette tendance.

Les expulsions vers la Russie avaient quasi-cessé après l'invasion de l'Ukraine par la Russie, principalement en raison de la détérioration des relations interétatiques et de l'absence de vols directs entre l'Allemagne et la Russie. Ce n'est qu'au début de l'année dernière que la Bavière a réussi à expulser deux individus vers la Russie après une longue pause. Cependant, en raison de l'absence de vols directs, ces individus ont d'abord été envoyés en Serbie avant d'être acheminés vers Moscou.

Le ministère de l'Intérieur a révélé à la gauche dès mars de cette année, en réponse à une question parlementaire, qu'un total de dix citoyens russes avaient été expulsés vers leur pays entre le 24 février 2022 et le 31 janvier 2023. En revanche, avant l'invasion russe en 2021, il y avait eu un total de 280 expulsions vers la Russie.

L'arrêt initial des expulsions vers la Russie a eu lieu en janvier suite à l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Malgré l'absence de vols directs, l'Allemagne a réussi à expulser plusieurs ressortissants russes vers leur pays d'origine à partir de janvier de l'année dernière.

