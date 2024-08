- L'Allemagne expulsera 28 contrevenants à l'Afghanistan pour la première fois.

Pour la première fois depuis la prise de pouvoir des talibans en Afghanistan, l'Allemagne a renvoyé des individus en Asie centrale. C'est ce qu'a rapporté "Der Spiegel" et confirmé par le ministère de l'Intérieur de Saxe à l'agence de presse allemande (dpa).

Selon "Der Spiegel", un avion charter de Qatar Airways a décollé lundi matin de Leipzig, transportant 28 délinquants afghans à destination de Kaboul. Ces individus avaient été transférés pendant la nuit de divers États fédérés. Les États fédérés ayant participé à cette opération sont notamment la Bavière, Berlin, la Hesse, le Mecklembourg-Poméranie-Occidentale, la Basse-Saxe, la Rhénanie-du-Nord-Westphalie, la Rhénanie-Palatinat, la Saxe, la Saxe-Anhalt et la Thuringe.

D'après "Der Spiegel", cette opération a été organisée par le ministère fédéral de l'Intérieur. Chaque personne déportée aurait reçu 1 000 euros en espèces avant le décollage. Les préparatifs pour cette déportation étaient soi-disant en cours depuis plus de deux mois, selon des sources proches de la Chancellerie et des autorités intérieures.

Des déportations vers la Syrie et l'Afghanistan à l'horizon

La ministre allemande de l'Intérieur, Nancy Faeser (SPD), a déclaré jeudi que des déportations vers la Syrie et l'Afghanistan auront lieu prochainement. En fait, un "paquet complet de rapatriement et de déportation" avait été mis en place avant l'incident mortel de Solingen.

La semaine dernière, un drame s'est produit à Solingen où trois personnes ont trouvé la mort et huit autres ont été blessées, certaines grièvement, lors d'une attaque au couteau lors d'une fête de la ville. Le principal suspect, un Syrien de 26 ans, a été arrêté samedi. Le parquet fédéral a indiqué un mobile d Order islamique, suscitant un débat sur les déportations et les éventuelles erreurs des autorités.

