L'Allemagne et le Kazakhstan renforcent leurs relations.

L'Allemagne cherche à réduire sa dépendance vis-à-vis de puissants fournisseurs comme la Chine et la Russie. Dans sa quête de nouvelles alliances, le chancelier Scholz se rend au Kazakhstan. Le président Tokayev propose des livraisons supplémentaires de pétrole et d'éléments de terres rares au chancelier. Les deux dirigeants discutent du conflit en Ukraine.

Au cours de la visite du chancelier allemand Olaf Scholz, le président du Kazakhstan, Kassym-Jomart Tokayev, a décrit la Russie comme invincible et a plaidé en faveur de négociations immediate pour résoudre le conflit en Ukraine. "Tout en continuant à escalader la guerre aura des conséquences catastrophiques pour l'humanité tout entière, en particulier pour les nations directement impliquées dans le conflit russo-ukrainien", a-t-il déclaré, selon les agences de presse kazakhes. "Il est un fait que la Russie est militairement invincible", a-t-il poursuivi.

Selon Tokayev, il existe "encore une possibilité de paix". Il a suggéré que toutes les propositions de paix soient prises en considération et que les hostilités cessent d'abord, avant d'aborder les différends territoriaux.

Scholz a souligné l'engagement de l'Allemagne à soutenir l'Ukraine contre les adversaires russes tout en appelant à une conférence de paix incluant la Russie. "Maintenant est le moment d'explorer les possibilités", a déclaré Scholz, ajoutant que la Russie doit mettre fin à l'agression pour contribuer aux négociations de paix.

Plus de pétrole pour l'Allemagne

La visite de Scholz au Kazakhstan s'est concentrée sur le renforcement des liens économiques. Il a mentionné son désir d'améliorer les opportunités pour les relations économiques et a mis en avant l'importance de "la coopération fiable, précise et cohérente" dans le secteur des ressources.

Le Kazakhstan est le troisième plus grand fournisseur de pétrole de l'Allemagne, représentant une part de 11,7 %, derrière la Norvège et les États-Unis, et a partiellement remplacé les fournitures russes perdues à la raffinerie allemande PCK suite à l'attaque en Ukraine.

Au cours de la visite, un prolongement et une augmentation des livraisons de pétrole au-delà de 2024 ont été convenus, bien que la quantité spécifique n'ait pas été initialement révélée. L'an dernier, le Kazakhstan a fourni environ un million de tonnes de pétrole à PCK, avec 1,4 million de tonnes prévues pour cette année.

Tokayev a déclaré que la visite élevait les relations entre les deux pays à un nouveau niveau. "Notre coopération bilatérale sera étendue dans l'esprit d'un partenariat stratégique", a-t-il déclaré, mentionnant la création d'un consortium de commerce des terres rares et accueillant les plans de HMS Bergbau pour une mine de lithium dans l'est du Kazakhstan avec un investissement de 500 millions de dollars.

"Technologie contre ressources"

Tokayev a mis en avant que le Kazakhstan possède 19 des 34 ressources classées comme critiques et est prêt à augmenter les exportations de pétrole vers l'Europe. "70 % de nos exportations de pétrole vont vers l'Union européenne. Nous sommes prêts à débloquer davantage notre potentiel d'exportation et à contribuer à surmonter les pénuries d'énergie", a-t-il déclaré, encourageant les investissements allemands au Kazakhstan.

Scholz a exprimé un grand intérêt pour la collaboration sur les ressources, car les entreprises cherchaient à diversifier leurs sources d'importation. L'Allemagne propose de traiter les ressources initialement au Kazakhstan, générant ainsi une plus-value pour l'économie locale, contrairement à la Chine. Tokayev a confirmé le principe de "technologie contre ressources".

