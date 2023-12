L'Allemagne et la France renforcent la sécurité à l'approche du Nouvel An

La police de la ville allemande de Cologne renforce ses effectifs à la suite d'une information selon laquelle des groupes islamistes pourraient préparer un attentat contre la célèbre cathédrale de la ville le soir du Nouvel An.

L'officier Martin Lotz a déclaré lors d'une conférence de presse que des agents portant des mitraillettes et des gilets de protection seraient déployés dans la ville.

La cathédrale gothique de la ville a annoncé qu'elle n'ouvrirait que pour les offices religieux jusqu'à nouvel ordre "en raison de la situation actuelle en matière de sécurité", selon une déclaration publiée sur les médias sociaux.

Pendant ce temps, à Berlin, la police tente de sensibiliser la population aux dangers des feux d'artifice sur les réseaux sociaux.

"Ne nous attaquez pas. Ne nous tirez pas dessus avec des feux d'artifice et des fusées. Évitez les sanctions ou plusieurs années de prison", a averti la police berlinoise dans une vidéo publiée sur X, anciennement connu sous le nom de Twitter, à l'approche de la Saint-Sylvestre.

L'inquiétude est d'autant plus grande que les festivités de la Saint-Sylvestre de l'année dernière à Berlin ont dégénéré en émeutes violentes. Plusieurs personnes ont été blessées, notamment des policiers et des pompiers qui ont déclaré que les feux d'artifice avaient été délibérément dirigés contre eux. Les engins pyrotechniques ont également déclenché des incendies de rue.

Selon le journal allemand Die Zeit, le maire de Berlin, Kai Wegner, a déclaré que la police de la capitale était mieux équipée cette année que l'année dernière et qu'elle utiliserait toute sa force "si nécessaire".

De son côté, la France va déployer 90 000 policiers pour faire face à une "menace terroriste très élevée", a déclaré vendredi le ministre français de l'intérieur, Gérald Darmanin.

"J'ai demandé une très forte mobilisation de nos policiers et gendarmes dans un contexte de menace terroriste très élevée en raison, bien sûr, de ce qui se passe en Israël et en Palestine", a déclaré M. Darmanin à la presse.

Le nombre de policiers mobilisés est à peu près le même que pour le réveillon de l'année dernière, selon les données du ministère français de l'intérieur.

Outre les menaces terroristes, la France connaît traditionnellement une augmentation des délits mineurs, notamment des incendies de voitures, lorsque les gens célèbrent l'arrivée de la nouvelle année.

Le ministère français de l'intérieur a salué la diminution du nombre de voitures incendiées le 31 décembre 2022 : 690 contre 874 le 31 décembre 2021.

Le renforcement de la sécurité intervient après que des mesures similaires ont été mises en place dans plusieurs pays européens avant le réveillon de Noël.

Des pays comme la France, l'Allemagne et l'Autriche ont renforcé les contrôles de sécurité et la protection des églises avant la messe et les célébrations de la nuit de Noël.

Au début du mois de décembre, les autorités allemandes et néerlandaises ont arrêté quatre membres présumés du Hamas soupçonnés de préparer des attentats sur le sol européen.

