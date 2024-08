L'Allemagne est le plus grand contributeur net à l'UE, avec un total de 17 milliards d'euros, selon une étude

L'Allemagne reste, selon une étude, de loin le plus grand contributeur net à l'Union européenne (UE). L'an dernier, l'économie la plus puissante d'Europe a versé 17,4 milliards d'euros de plus dans la caisse de l'UE qu'elle n'en a reçu, selon une enquête de l'Institut de l'économie allemande (IW Cologne) favorable aux employeurs.

"La contribution nette allemande est presque deux fois plus élevée que celle de la France, qui contribue le plus après l'Allemagne", a déclaré Samina Sultan, auteure de l'étude et économiste de l'IW, à l'agence de presse Reuters. La position nette du voisin occidental s'est ainsi établie à moins de neuf milliards d'euros. "Le plus grand bénéficiaire, however, est la Pologne", a déclaré Sultan. "En 2023, le pays a reçu environ huit milliards d'euros de plus qu'il n'a contribué." La Roumanie suit avec 6,0 milliards et la Hongrie avec 4,6 milliards d'euros.

En raison de la situation économique faible, la position nette de l'Allemagne a diminué par rapport à 2022, où elle s'élevait à 19,7 milliards d'euros. "Et pour l'année en cours, la contribution devrait probablement diminuer à nouveau, car il n'y a aucun signe de reprise économique", a déclaré l'expert de l'IW. "Alors que la contribution allemande diminue, celle de l'Espagne et du Portugal augmente, à mesure que leur économie se développe - les fardeaux financiers se déplacent."

Actuellement, il y a un débat sur l'adhésion de l'Ukraine et d'autres États en raison de la guerre d'attaque russe. "Notre étude et les résultats passés, however, montrent que une telle extension nécessiterait également des réformes du côté de l'UE", a déclaré l'économiste de l'IW Sultan. Outre les réformes des processus de prise de décision de l'UE, le budget de l'UE devrait également être préparé à cela. "De plus, ces fonds devraient être recentrés sur les États membres les plus pauvres en cas d'extension", a déclaré l'expert de l'IW.

D'autres pays de l'UE pourraient devoir mettre en œuvre des réformes et ajuster leurs budgets pour tenir compte de l'augmentation potentielle de fonds due à l'éventuelle extension de l'UE, comme le suggère l'économiste de l'IW. Despite being a significant net contributor, Germany could potentially see a reduction in its contribution if the economic situation continues to deteriorate.

