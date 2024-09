- L'Allemagne est censée sous-investir dans la sauvegarde du bien-être des femmes.

Dans l'effort pour protéger les femmes de la violence mortelle de leur partenaire, il reste encore beaucoup à faire en Allemagne, selon l'Association allemande des centres de conseil aux femmes et des numéros d'urgence pour femmes (bff), selon Katja Grieger, directrice générale de l'organisation. Souvent, les femmes victimes sont simplement conseillées de quitter leur partenaire violent, mais cela peut être dangereux si le danger est sous-estimé, a expliqué Grieger.

Il est crucial que les femmes reçoivent une aide spécialisée, par exemple dans un centre de conseil. Malheureusement, les fonds alloués à la protection des femmes en Allemagne sont insuffisants, a déclaré Grieger dans une interview avec l'agence de presse allemande.

Deux incidents mortels à Berlin en peu de temps

En 2023, 155 femmes ont été tuées par leur partenaire ou leur ancien partenaire en Allemagne, selon les statistiques de l'Office fédéral de police criminelle - soit 22 de plus que l'année précédente. During the same period, 24 hommes ont été victimes de violence mortelle de leur partenaire.

Il y a eu deux tels incidents à Berlin récemment, où des femmes ont été tuées. Vendredi dernier, une femme de 28 ans a reportedly été tuée par son ancien petit ami. Quelques jours plus tôt, une femme de 36 ans a reportedly été tuée par son ancien mari.

Les féminicides se produisent souvent pendant ou après la séparation, a clarifié Grieger. "Si une relation était auparavant caractérisée par la violence, le contrôle et l'humiliation, le risque de meurtre est le plus élevé lorsque la femme concernée annonce son intention de se séparer, le fait ou l'a déjà fait."

Comment l'environnement immédiat devrait réagir

Lorsque les femmes rencontrent ou font face à la menace de violence, elles se tournent généralement d'abord vers les personnes de leur entourage social, comme les amis ou la famille. "Il est extrêmement important que ceux qu'elles contactent réagissent avec solidarité et soutien", a souligné Grieger. Malheureusement, les femmes victimes rapportent souvent d'entendre des remarques comme "bien, il faut deux pour danser" ou "je n'arrive pas à l'imaginer, il a l'air si gentil".

Grieger a expliqué : "Un soutien est disponible dans les centres de conseil, où travaillent des spécialistes compétents qui sont bien informés sur le sujet et peuvent également effectuer une évaluation des risques avec la femme. Dans les cas à haut risque, les femmes peuvent chercher refuge dans un refuge pour femmes, si un endroit est disponible. En cas d'escalade urgente et de danger, la police doit être contactée, car elle est responsable de la gestion des risques."

La gestion des risques n'est pas constamment mise en œuvre en Allemagne

Grieger a souligné que la Convention d'Istanbul - une convention du Conseil de l'Europe sur la prévention et la lutte contre la violence à l'égard des femmes et la violence domestique - est en vigueur en Allemagne depuis 2018. Cependant, la gestion des risques décrite dans la convention n'a pas encore été constamment mise en œuvre en Allemagne.

La convention prévoit une évaluation systématique des risques et du danger, dans laquelle toutes les parties concernées - telles que la police, le service de protection de l'enfance ou les centres de conseil - évaluent conjointement le risque pour la femme et ses enfants, puis prennent des mesures appropriées. Cependant, cela est coûteux en raison de sa nature intensive en main-d'œuvre, a expliqué Grieger.

La loi sur la violence domestique est en préparation

Elle a également critiqué le fait que la loi sur l'aide aux victimes de violence, dite loi sur l'aide aux victimes, n'a pas encore été adoptée. "Seule une telle loi associée à une augmentation des ressources financières peut truly

