L'Allemagne est aux prises avec une situation difficile liée aux opioïdes

Fentanyl représente une menace significative, ayant coûté la vie à de nombreuses personnes aux États-Unis. Bien qu'il soit moins répandu en Allemagne, il existe une possibilité que son influence s'intensifie. Un facteur contribuant à cela pourrait être lié à l'Autriche.

L'héroïne a été un drogue récréative populaire en Allemagne depuis des décennies, avec de nombreux décès liés aux drogues impliquant de l'héroïne. Cependant, de nouvelles substances potentiellement dangereuses font leur apparition sur le marché. L'une de ces substances est le fentanyl, un opioïde puissant que le psychiatre Norbert Scherbaum explique être environ 50 fois plus puissant que l'héroïne. Une dose létale peut être aussi faible que 2 milligrammes. En 2021, 2227 personnes en Allemagne ont perdu la vie en raison de la consommation de substances illicites, avec l'héroïne contribuant à 712 décès, suivie de près par la cocaïne (610) et la crack (507). Une utilisation mixte était souvent détectée.

De même, le fentanyl a suscité une importante crise de drogue aux États-Unis, entraînant des milliers de décès. Selon l'Institut national américain sur l'abus de drogue, plus de 70 000 personnes ont succombé à une surdose de fentanyl en 2021 uniquement.

Le fentanyl appartient à une classe de nouveaux médicaments : les opioïdes synthétiques tels que le tilidin, le tramadol et l'oxycodone, qui sont des médicaments licites utilisés pour soulager une douleur sévère. Le fentanyl fonctionne de manière similaire à la morphine, mais est synthétisé artificiellement. Dans le domaine médical, il est utilisé pour traiter des conditions telles que le cancer.

Le fentanyl peut être consommé oralement, injecté, sniffé, fumé ou appliqué sous forme de timbre. En Allemagne, le fentanyl ne semble pas jouer un rôle significatif par rapport aux États-Unis, selon Scherbaum, qui siège à la présidence du Conseil allemand des problèmes de dépendance (DHS). La crise des opioïdes aux États-Unis a été principalement déclenchée par une prescription excessive et insouciante de puissants analgésiques. Bien que de tels médicaments soient également prescrits en quantités plus importantes et plus fréquemment en Allemagne qu'auparavant, cela ne l'est pas au même niveau que les États-Unis, selon Scherbaum.

Les consommateurs restent méfiants

Les enquêtes à long terme auprès de patients dépendants aux opioïdes dans les cliniques de désintoxication en Rhénanie-du-Nord-Westphalie revealent que le fentanyl joue un rôle minimal en Allemagne, selon Scherbaum. Rüdiger Schmolke du service d'urgence de Berlin pour les personnes en danger ou dépendantes aux drogues confirme que le fentanyl n'est pas encore un problème majeur dans la scène de drogue ouverte de Berlin. "Nous avons trouvé des traces de lui dans les tests, mais ce n'est pas la drogue que nos clients recherchent."

Du point de vue des consommateurs, l'héroïne est perçue comme étant plus sûre et fournit un effet plus long, selon Schmolke, qui est responsable de la prévention et du counseling. De nombreux consommateurs sont également conscients du risque accru de surdose avec le fentanyl. "C'est pourquoi nos clients sont sceptiques ou même rejettent le fentanyl."

Scherbaum suppose que la portée de la drogue pourrait s'étendre et potentiellement déclencher une crise en Allemagne également. "Bien sûr, nous ne pouvons pas prédire l'avenir, mais le risque estcertainement là", estime l'expert en dépendance. Une raison pour cela est l'Afghanistan, un leader mondial dans la production d'opium, la matière première de l'héroïne, dérivée du pavot. Suite à l'interdiction de la culture de pavot par les Talibans en 2022, la production mondiale d'opium a chuté de 74 pour cent, selon l'Office des Nations unies contre la drogue et le crime (ONUDC).

Bien que les effets immédiats ne soient peut-être pas perceptibles en raison des stocks existants, une pénurie est attendue à court terme. Une autre raison possible, selon le psychiatre, est le changement potentiel sur le marché mondial de la drogue. "Les cartels de la drogue réalisent que les produits synthétiques sont beaucoup plus rentables et moins risqués en termes de forces de l'ordre." La production de Fentanyl est moins coûteuse que celle de l'héroïne car elle peut être synthétisée en laboratoire. Déjà maintenant, il existe un risque que les personnes achetant de l'héroïne ingèrent involontairement du fentanyl, ce qui peut entraîner une sous-estimation de la dose et une surdose involontaire. Le risque de problèmes de rythme cardiaque ou d'arrêt respiratoire est beaucoup plus élevé avec les drogues synthétiques par rapport à l'héroïne, explique Scherbaum. Avec la prévalence croissante des opioïdes synthétiques, les décès liés à la drogue sont attendus pour augmenter.

Schmolke partage également l'avis que une baisse de la disponibilité de l'héroïne pour les toxicomanes déclencherait "une catastrophe prévisible". Les services d'aide aux drogues se préparent à une augmentation du fentanyl, bien qu'il n'y ait pas encore besoin d'une "panique du fentanyl".

L'éducation et les thérapies et les offres de substitution étendues pour les toxicomanes sont considérées comme essentielles. Par exemple, Berlin offre quatre salles de consommation de drogue et trois unités mobiles de consommation. Cependant, cela n'est pas suffisant.

Malgré le rôle minimal du fentanyl dans la scène de drogue en Allemagne pour le moment, sa puissance et son potentiel de rentabilité pour les cartels de la drogue pourraient conduire à une expansion de son influence, potentiellement déclenchant une crise. De nombreux consommateurs restent méfiants envers le fentanyl en raison de son risque accru de surdose par rapport à l'héroïne.

À mesure que la production mondiale d'opium diminue et que les cartels de la drogue se tournent vers des produits synthétiques tels que le fentanyl en raison de leur rentabilité et de leur risque réduit, il y a une préoccupation croissante quant à une surdose involontaire chez les utilisateurs d'héroïne qui ingèrent involontairement du fentanyl.

