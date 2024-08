L'Allemagne doit payer des milliards d'amendes

Les émissions élevées dans le secteur des transports pourraient encore coûter cher à l'Allemagne, selon les calculs. Bien qu'il reste encore du temps avant que les amendes potentielles de milliards d'euros de l'UE ne se profilent, les mesures significatives semblent encore loin.

Les objectifs climatiques manqués dans les transports pourraient coûter à l'Allemagne entre 9 et 55 milliards d'euros d'ici 2030, selon les calculs du Spiegel. Le magazine a cité les paiements d'amendes attendus de l'UE pour la période 2021-2030, basés sur les estimations du Conseil expert du gouvernement sur les questions climatiques, selon lesquelles sans contre-mesures substantielles, les émissions de transports devraient être considérablement trop élevées.

Si l'Allemagne ne parvient pas à respecter les objectifs d'émissions de CO2 dans des secteurs tels que les transports, les bâtiments ou l'industrie, elle devra acheter des droits d'émission auprès des États de l'UE qui dépassent leurs objectifs. La large fourchette de prix est due à l'incertitude concernant le prix de la tonne de CO2 en 2030. Spiegel estime que celui-ci pourrait atteindre entre 45 et 260 euros, avec un prix probable d'environ 130 euros.

Les projections actuelles suggèrent que l'Allemagne pourrait manquer les objectifs de l'UE de 180 millions de tonnes dans les transports et d'environ 32 millions de tonnes dans les bâtiments. Même au prix le plus bas supposé de 45 euros par tonne, cela entraînerait des paiements d'amende de 9,5 milliards d'euros, selon Spiegel.

Des contre-mesures telles qu'une limitation générale de vitesse pourraient réduire considérablement ce montant. Une limitation de vitesse à 120 km/h sur les autoroutes et à 80 km/h ailleurs pourrait économiser environ 39 millions de tonnes d'équivalents CO2 entre 2024 et 2030, selon les calculs de l'Umweltbundesamt. Cependant, le ministre des Transports Volker Wissing a fermement rejeté jusqu'à présent une telle limitation de vitesse.

L'objectif du gouvernement de mettre au moins 15 millions de véhicules électriques plus propres sur les routes allemandes d'ici 2030 devrait être manqué de six millions de véhicules, selon une étude du think tank Agora Verkehrswende et du cabinet de conseil Boston Consulting Group.

