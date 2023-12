L'Allemagne doit jouer son match de l'Euro 2020 contre la Hongrie dans un stade aux couleurs de l'arc-en-ciel

Le conseil municipal de Munich a en effet proposé de modifier l'éclairage extérieur de l'Allianz Arena à la suite de l'adoption d'une loi anti-LGBTQ par le parlement hongrois au début du mois.

Cette loi, adoptée le 15 juin, interdit la diffusion dans les écoles de contenus considérés comme promouvant l'homosexualité et le changement de sexe. Elle a suscité de vives critiques de la part des groupes de défense des droits de l'homme et des partis d'opposition.

"Munich s'engage en faveur de la diversité, de la tolérance et de l'égalité réelle dans le sport et dans la société", peut-on lire dans une proposition multipartite présentée par le conseil municipal.

"À l'occasion du match du championnat d'Europe de football entre l'Allemagne et la Hongrie, la capitale de l'État de Munich souhaite donner un signe important et visible de solidarité envers la communauté LGBTI en Hongrie, qui souffre du durcissement actuel de la législation homophobe et transphobe du gouvernement hongrois.

"La capitale de l'État de Munich, qui accueillera l'Euro 2020, a déjà accepté de faire flotter des drapeaux arc-en-ciel sur l'hôtel de ville afin de faire une déclaration claire le jour du match.

Selon la chaîne ZDF, affiliée à CNN, le maire de Munich, Dieter Reiter, travaille avec l'UEFA, l'instance dirigeante du football européen, pour obtenir l'autorisation d'illuminer l'Allianz Arena aux couleurs de l'arc-en-ciel pour le match de mercredi.

Le drapeau arc-en-ciel est devenu un symbole universel d'espoir pour les personnes LGBTQ dans le monde entier et est communément adopté par la communauté du football en signe de solidarité.

L'appel à illuminer l'Allianz Arena avant le match de mercredi, qui sera le dernier des deux équipes en phase de groupes de l'Euro 2020, intervient après que l'UEFA a abandonné l'enquête sur le brassard de capitaine arc-en-ciel porté par le gardien de but allemand Manuel Neuer lors du tournoi.

"L'UEFA a fait savoir aujourd'hui à la DFB qu'elle avait mis fin à l'examen du brassard de capitaine arc-en-ciel porté par Manuel Neuer", a indiqué dimanche un tweet de la DFB, l'instance dirigeante du football allemand.

Dans une lettre, le brassard a été considéré comme un symbole d'équipe pour la diversité et donc pour une "bonne cause".

Neuer a porté le brassard lors des matches de l'Allemagne contre la France et le Portugal la semaine dernière. Il n'a pas commenté publiquement l'enquête de l'UEFA.

"L'UEFA a examiné le brassard porté par le joueur en question et, compte tenu du fait qu'il servait à promouvoir une bonne cause, à savoir la diversité, l'équipe ne fera pas l'objet d'une procédure disciplinaire", a déclaré un porte-parole de l'UEFA à CNN.

Par ailleurs, l'UEFA a également annoncé dimanche qu'elle avait lancé une enquête concernant des "incidents discriminatoires potentiels" lors des matchs de l'Euro 2020 à Budapest, en Hongrie.

Selon l'UEFA, les incidents se sont produits lors des matchs de la Hongrie contre le Portugal le 15 juin et la France le 19 juin, qui ont tous deux été joués devant des foules pleines à craquer à la Puskas Arena.

Des images diffusées sur les médias sociaux ont montré une banderole portant l'inscription "Anti-LMBTQ" - l'abréviation hongroise de LGBTQ - lors du match d'ouverture du tournoi contre le Portugal.

Un inspecteur a été nommé pour superviser l'enquête disciplinaire.

Après avoir perdu son premier match contre le Portugal (3-0), la Hongrie a obtenu son premier point à l'Euro 2020 en faisant match nul contre la France (1-1) dimanche.

