"L'Allemagne devrait être à l'avant-garde des efforts pour aider l'Ukraine"

Thomas Silberhorn, représentant de l'Union au Parlement allemand pour les relations transatlantiques, a des liens avec des politiciens des deux partis américains. Dans une interview à Chicago, il exprime son optimisme quant à l'intérêt commun entre les États-Unis et l'Europe de contenir Poutine en Ukraine, même si Trump gagne. Si Trump gagne, l'Europe, dirigée par l'Allemagne, devra jouer un rôle plus proactif. Selon Silberhorn, la clé consiste à renforcer les liens économiques pour réduire la dépendance à l'égard de la Chine.

Pourquoi avez-vous assisté aux conventions républicaine et démocrate à Chicago?

En tant que porte-parole des relations transatlantiques au sein de la CDU/CSU au Bundestag allemand, je crois en l'importance de maintenir des liens positifs avec les figures influentes de tous les groupes politiques américains importants. Bien que le Parti républicain soit plus proche de nos valeurs, nous pratiquons un style de politique différent de celui introduit par Donald Trump. Il se considère comme un homme d'affaires, tandis qu'en Allemagne, nous valorisons la coopération et la diplomatie. Je considère le Parti démocrate aux États-Unis comme plus à gauche que social-démocrate, mais c'est une idéologie complexe qui englobe divers besoins de la société.

Comment qualifieriez-vous Kamala Harris?

En tant que candidate, Harris a mis en avant le fait que les citoyens doivent avoir la liberté de prendre des décisions indépendamment, et que le gouvernement doit éviter une intervention excessive. Fondé sur cela, je qualifierais les Démocrates d'un groupe de gauche libérale, penchant à gauche du centre mais donnant la priorité aux libertés individuelles et à la liberté dans la société.

Avez-vous établi des contacts pour une présidence républicaine cette fois-ci, compte tenu de la victoire passée de Trump?

Actuellement, il est essentiel de maintenir les partenariats existants, de surveiller les développements dans le paysage politique et de forger de nouvelles relations. De nombreuses personnes, motivées par leur candidat à la présidence, sont impatientes de construire des ponts et de saisir des opportunités. En cas de victoire, l'attention du leadership se concentre sur ses responsabilités, ce qui peut limiter sa disponibilité pour des conversations. C'est pourquoi il est crucial de rester présent tout au long de ces transitions. Je maintiens des relations avec divers membres du Congrès et sénateurs des deux partis politiques.

Quel serait le scénario le plus favorable pour l'Allemagne compte tenu de ses intérêts?

Quelle que soit l'issue de l'élection, nous devons aborder et nous préparer à chaque scénario. Nos principales préoccupations sont la politique étrangère et économique. L'Allemagne dépend heavily des exportations. Notre prospérité repose sur la vente de produits allemands dans le monde entier, y compris aux États-Unis. C'est pourquoi nous prônons un commerce transatlantique solide et nous nous opposons aux nouveaux tarifs.

Quelle est la position de l'Allemagne sur les questions de politique étrangère telles que la Chine, la Russie et l'OTAN en cas de victoire de Trump?

Les puissances autoritaires comme la Russie et la Chine représentent des défis importants pour les démocraties dans le monde entier. Ensemble, nous devons faire face à ces problèmes pour préserver nos valeurs et nos libertés sociales. Nous sommes constamment la cible de propagande, de désinformation et d'attaques informatiques de la part de nations adverses telles que la Russie et l'Iran. La coopération avec les démocraties du monde entier est cruciale pour lutter contre ces menaces.

Avez-vous une préférence entre Trump ou Harris?

L'Allemagne prône une approche plus unie pour faire face à la Chine et à la Russie. Les Démocrates semblent plus alignés sur nos intérêts, mais les Républicains, sous Trump, sont enclins au protectionnisme et à l'isolement. Pour clarifier davantage, nous affirmons que la Chine et la Russie travaillent ensemble, et que pour contrer la Chine, il faut une coopération entre les nations démocratiques. Nous devons reconnaître les risques de la dépendance à l'égard de la Chine tout en promouvant le commerce transatlantique pour réduire notre dépendance aux États autocratiques.

La dépendance de l'Allemagne vis-à-vis du commerce avec la Chine est également une préoccupation. Pouvez-vous élaborer sur votre stratégie pour équilibrer ces intérêts?

Nous travaillons à réduire notre dépendance à l'égard de la Chine tout en renforçant le commerce transatlantique. En substance, nous prônons une coopération accrue avec les États-Unis et l'Europe pour réduire notre vulnérabilité aux puissances autoritaires tout en promouvant la prospérité de nos économies. Les tarifs proposés par Trump à la fois pour la Chine et l'Europe rencontreraient une forte opposition de la part de l'Allemagne.

Comment affronteriez-vous les obstacles tarifaires potentiels?

Nous devons comprendre que Trump valorise les négociations et la conclusion d'accords. Si nous ne pouvons pas lui offrir de solutions mutuellement bénéfiques, nous ne pouvons pas nous attendre à ce qu'il s'intéresse à nos intérêts. C'est pourquoi nous devons naviguer dans cette dynamique, en exprimant clairement nos valeurs et nos priorités. Dans la relation transatlantique, nous partageons un intérêt commun à réduire l'apartheid économique des États autocratiques, en particulier la Chine. En politique étrangère, nous devons travailler ensemble pour préserver nos sociétés libres et ouvertes.

Trump a suggéré de mettre fin au conflit en Ukraine instantanément et d'arrêter l'aide. Quelle est la position de l'Allemagne face à cette situation?

Nous pensons que la résolution des conflits mondiaux nécessite des efforts conjoints et une coopération. Les États-Unis et l'Europe partagent des valeurs démocratiques communes, et nous devons nous tenir ensemble contre les puissances autoritaires. De nombreux problèmes, tels que la Russie, la Chine et la guerre en Ukraine, nécessitent une attention et une action collectives. Nous ne pouvons pas nous permettre de tomber dans le piège de la division idéologique alors que nous faisons face à ces défis ensemble.

Quel est votre avis sur la question?

Poutine a fermement rejeté tous les efforts diplomatiques. Il ne reconnaît pas l'Ukraine comme un interlocuteur valable. Pour lui, l'Ukraine n'est pas une nation souveraine, et il n'y a même pas de peuple ukrainien authentique. Par conséquent, selon lui, il n'y a personne avec qui négocier. Il semble déterminé à engager des discussions avec les États-Unis, d'une certaine manière, par-dessus la tête de l'Ukraine, presque par-dessus celle des Européens de l'Ouest également. C'est un point où nous devons rappeler aux États-Unis : si vous voulez négocier avec Poutine, vous devez aussi parler avec nous. C'est de notre avenir, de notre sécurité européenne dont il est question. Si Poutine tente de modifier les frontières de l'Europe par la force, nous devons collectivement avoir un intérêt à l'empêcher.

Qui peut alors arrêter Poutine ?

Actuellement, ce sont seulement les forces ukrainiennes qui essaient d'arrêter Poutine. Si elles faiblissent, d'autres devront finalement intervenir. Si l'utilisation de la force militaire pour imposer des intérêts impérialistes devient une tendance en Europe, il pourrait y avoir des imitateurs dans le monde entier. C'est pourquoi le conflit en Ukraine n'est pas simplement un problème pour les Européens, mais un test pour la communauté internationale dans son ensemble. Si l'interdiction de la violence de l'ONU commence à s'éroder, il ne restera plus d'ordre international universellement contraignant. C'est pourquoi je pense que ces questions ne sont pas aussi simples à résoudre que certains, comme Donald Trump et certains républicains, peuvent le penser.

Y a-t-il un Plan B au Bundestag en cas où les États-Unis mettent fin à leur aide à l'Ukraine pendant que le conflit se poursuit ?

L'Europe a besoin de leadership. Nous devons travailler ensemble en tant qu'Européens, et en tant que nation la plus économiquement puissante d'Europe, l'Allemagne devrait prendre la tête. Nous fournissons une aide militaire à l'Ukraine pour arrêter Poutine. Si l'Ukraine ne peut pas le faire, Poutine doit être arrêté encore plus. Si les Américains décident d'abandonner leur soutien à l'Ukraine, ce que je ne m'attends pas à voir se produire pour le moment, alors nous en Europe devrons tous nous lever. Soit l'Ukraine parvient à arrêter la Russie, soit la situation pour nous en Europe démocratique devient de plus en plus compliquée et dangerous.

Roland Peters a discuté de cette question avec Thomas Silberhorn sur la touche de la convention des démocrates à Chicago

