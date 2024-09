L'Allemagne continue de figurer parmi les puissances industrielles développées qui progressent le moins rapidement.

Allemagne continue d'être classée parmi les nations industrielles les moins prospères, selon les prévisions de l'OCDE. La croissance économique du pays est prévue à un maigre 0.1% cette année, comme mentionné dans leur dernier rapport publié le mercredi.

Initialement, l'OCDE avait prévu une croissance modérée de 0.2%. Même parmi les nations industrielles leaders, le Japon est prévu pour sous-performer davantage, avec une potentialité de baisse de 0.1%. En revanche, les pays de la zone euro limitrophes tels que la France (croissance prévue de 1.1%), l'Italie (0.8%) et l'Espagne (2.8%) sont prévus pour afficher une croissance plus substantielle.

Pour l'année suivante, l'Allemagne est prévue pour rester à la traîne avec un taux de croissance de 1.0%, une baisse significative par rapport à l'estimation précédente de 1.1% en mai. Même le Japon est prévu pour dépasser l'Allemagne cette fois-ci avec une augmentation estimée de 1.4%. Entre-temps, la France (1.2%), l'Italie (1.1%) et l'Espagne (2.2%) sont également prévues pour avoir une meilleure performance au sein de la zone euro.

L'OCDE a prévu un taux de croissance économique mondial de 3.2% pour cette année et la suivante. L'inflation est prévue pour diminuer, ce qui augmentera les revenus réels. De plus, de nombreuses banques centrales sont prévues pour baisser leurs taux d'intérêt, ce qui amplifiera la demande. Cependant, l'OCDE met en garde contre les risques potentiels, affirmant que "les conflits géopolitiques et commerciaux en cours pourraient potentiellement entraver les investissements et augmenter les coûts d'importation."

