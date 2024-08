L'Allemagne connaît une pénurie de sang.

Allemagne fait actuellement face à une pénurie de dons de sang, principalement en raison du championnat d'Europe de football et de la saison des vacances. Cette situation critique est particulièrement préoccupante en Rhénanie-du-Nord-Westphalie, en Rhénanie-Palatinat, en Sarre et en Basse-Saxe, selon la Croix-Rouge allemande (DRK). Certaines interventions médicales ont donc été reportées. Les jeunes sont particulièrement appelés à résoudre ce problème.

Selon Patric Nohe, porte-parole des services de don du sang de la DRK, environ 15 000 dons de sang sont nécessaires chaque jour en Allemagne. Cependant, la concurrence avec les activités de loisirs rend difficile de répondre à la demande dans plusieurs régions. Les réserves de la DRK sont presque épuisées.

Bien que Nohe reconnaisse que le sang est actuellement en pénurie, il souligne qu'il n'y a pas de crise nationale d'approvisionnement en sang. Selon lui, toute personne ayant besoin de sang et se rendant à l'hôpital recevra une transfusion. La DRK, par le biais de ses services de don du sang, est responsable d'environ 75 % de tous les dons de sang nationaux.

"Occasion d'amélioration"

Selon Nohe, la pénurie actuelle de sang peut être attribuée aux vacances récentes, au championnat d'Europe de football et à la saison des vacances, qui coïncident avec une réduction de l'enthousiasme des donneurs et une difficulté à constituer des réserves en raison de la courte durée de conservation du sang.

La situation est critique en Rhénanie-du-Nord-Westphalie, en Rhénanie-Palatinat, en Sarre et en Basse-Saxe, et des interventions hospitalières ont été reportées. Cependant, il y a "potentiel d'amélioration" à l'échelle nationale. Nohe souligne l'importance d'optimiser l'utilisation de tous les créneaux de don à venir pour maintenir l'approvisionnement en produits sanguins essentiels.

Sang jeune requis

Pour encourager plus de personnes à donner leur sang, la Croix-Rouge allemande (DRK) déploie actuellement des efforts logistiques et promotionnels maximums, selon Nohe. Actuellement, le principal groupe de donneurs de sang en Allemagne est issu de la génération du baby-boom. Cependant, de nombreux individus plus âgés peuvent être dans l'incapacité de donner en raison de la prise de médicaments ou de problèmes de santé, malgré la suppression de la limite d'âge. C'est pourquoi les donneurs de sang jeunes sont particulièrement requis : "Deux dons annuels peuvent faire une différence majeure".

Si la situation persiste, plus d'interventions hospitalières devront peut-être être reportées. Nohe met en garde : "Le sang ne peut pas être fabriqué artificiellement". Sans dons, cela pourrait rapidement conduire à une crise grave.

