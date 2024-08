L'Allemagne connaît la journée la plus chaude de l'année

Le record de chaleur du lundi est déjà du passé. Aujourd'hui, on mesure 36,5 degrés à Bad Neuenahr-Ahrweiler en Rhénanie-Palatinat. Des valeurs élevées dépassant les 30 degrés sont également atteintes en Bade-Wurtemberg, en Rhénanie-du-Nord-Westphalie et en Bavière.

Avec une température maximale de 36,5 degrés, aujourd'hui a été le jour le plus chaud de l'année jusqu'à présent, selon les données provisoires de l'Office météorologique allemand (DWD). Cette valeur a été mesurée à 14h50 à Bad Neuenahr-Ahrweiler, en Rhénanie-Palatinat, dépassant le précédent record de 35,7 degrés mesuré là-bas lundi.

Il faisait particulièrement chaud en Bade-Wurtemberg également. Des mesures à Waghäusel-Kirrlach ont montré 36,3 degrés. À Andernach, en Rhénanie-Palatinat, le DWD a enregistré provisoirement 36,2 degrés. La même valeur a été enregistrée à Ennigerloh-Ostenfelde, en Rhénanie-du-Nord-Westphalie, selon le porte-parole. Le seuil de 36 degrés a également été dépassé en Bavière, avec 36,1 degrés mesurés à Kitzingen.

Selon les prévisions, l'ouest et le nord-ouest verront des précipitations de type averses et de forts orages à partir de mardi soir, se propageant vers l'est tout au long de la journée. Il y a un risque accru de temps sévère, y compris de fortes précipitations, de grêle et de rafales isolées fortes. Seules l'est et le nord-est resteront principalement secs. Les températures seront comprises entre 29 et 34 degrés, avec des valeurs légèrement plus basses à l'ouest et au nord-ouest.

Mercredi, les orages se calmeront, mais il pourrait y avoir plus d'orages du sud à la région de Lusace. L'ouest aura un mélange agréable de soleil et de nuages. Jeudi sera changeant au nord et à l'ouest avec des averses et des températures de 21 à 26 degrés. Dans le sud et l'est, il pourrait y avoir des orages isolés, mais le risque de temps sévère diminuera. Les températures atteindront des niveaux estivaux de 26 à 31 degrés.

La canicule actuelle continue de battre des records, avec des températures dépassant les 30 degrés dans plusieurs régions telles que le Bade-Wurtemberg, la Rhénanie-du-Nord-Westphalie et la Bavière, reflétant les conditions météorologiques globalement chaudes. despite the forecast of shower-like precipitation and strong thunderstorms, the temperatures are expected to remain high, ranging from 29 to 34 degrees.

Lire aussi: