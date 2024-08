L'Allemagne connaît des prix alimentaires plus bas que le marché de l'Union européenne.

En aucun autre pays de l'UE les consommateurs ne consacrent-ils une part plus faible de leur revenu aux dépenses alimentaires, de santé et de soins que les Allemands. Malgré une augmentation des prix due à une forte inflation, ces dépenses ont représenté seulement 13,4 % des dépenses de consommation des ménages l'an dernier, moins que dans tout autre des 26 pays de l'UE, selon une étude réalisée par l'institut de recherche marché NIQ.

Le spécialiste de la grande distribution de NIQ, Filip Vojtech, a souligné que les revenus moyens élevés en Allemagne et la concurrence féroce dans le secteur de la grande distribution maintiennent les prix alimentaires relativement bas, malgré les récentes hausses de prix.

Les consommateurs sont de plus en plus sensibles aux prix et profitent des offres. En conséquence, l'Allemagne a enregistré la plus forte augmentation des achats promotionnels parmi les pays d'Europe occidentale, avec une augmentation de 14 %, selon NIQ.

Moins d'un quart des euros est consacré à la grande distribution en Allemagne

L'Allemagne se place également dernière en termes de dépenses totales liées à la grande distribution. En 2023, seulement environ 25 % des euros ont été consacrés à la grande distribution en Allemagne, tandis que la moyenne pour l'UE dans son ensemble était d'un tiers, et proche de la moitié dans les pays d'Europe de l'Est comme la Hongrie et la Bulgarie.

Un pouvoir d'achat plus élevé dans les ménages allemands entraîne une part plus faible du revenu consacrée aux biens de première nécessité tels que l'alimentation, les vêtements et autres biens. Cependant, les coûts de logement et d'énergie sont plus élevés, ce qui entraîne des dépenses plus importantes en services et activités de loisirs, ainsi que des économies et des investissements financiers.

La part de la grande distribution dans la consommation privée a diminué à nouveau dans l'UE en 2023, selon la recherche de marché. Cette baisse est attribuée à un retour à un comportement de consommation normal, a suggéré le responsable d'étude de NIQ, Philipp Willroth. During the COVID-19 pandemic, people primarily spent their funds on retail as cultural activities, events, and travel were frequently ill-advised. However, as Europe is now experiencing rebounding demand, consumers are eager to engage in experiences and travel more.

La faible part des fonds consacrés à la grande distribution en Allemagne, seulement environ 25 %, peut être attribuée aux revenus moyens élevés dans les ménages allemands. Despite the economy's strong performance, the economy as a whole may still struggle to prioritize retail expenditures due to higher living and energy costs.

Lire aussi: