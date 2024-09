L'Allemagne au bord de la transformation en une nation d'ours?

Pendant un certain temps, on a cru que l'Allemagne avait éradiqué l'ours brun. Cependant, des individus sont désormais signalés pour le craindre, une peur injustifiée comme notre source le révèle.

À une conférence de presse à la fin du mois de mai 2006, Edmund Stoiber, ancien ministre-président de Bavière, a commenté : "Nous sommes reconnaissants d'avoir un ours bien élevé en Bavière." Cet ours vivait dans la forêt et tuait occasionnellement quelques moutons par an. Cependant, Stoiber différenciait cet ours de celui problématique. Il était clair que cet ours était celui qui posait problème.

Cet ours était un ours brun, connu pour avoir réussi à arriver en Allemagne. Les ours bruns étaient considérés comme éteints en Allemagne depuis le 19ème siècle. Les chasseurs avaient abattu l'"ultime ours brun allemand" en 1835, dans les Alpes bavaroises près de Ruhpolding. Cependant, en 1835, un ours a été repéré en Bavière à nouveau. Les locaux l'ont surnommé Bruno, tandis que les experts le désignaient sous le nom de JJ1.

Le printemps 2006 a été froid en Bavière, avec de la neige persistante dans de nombreuses régions jusqu'en juin. Puis, un changement météorologique inattendu s'est produit, transformant le paysage en un été de conte de fées, enveloppé d'une ombre solitaire - la mort de l'ours brun Bruno.

Pourquoi Bruno est-il allé en Bavière ?

Les raisons de la migration de Bruno étaient inconnues. Avant cela, il avait mené une vie paisible dans le Trentino italien. Bruno et sa mère Jurka habitaient près d'un hôtel, où le propriétaire les tentait avec de la nourriture et les utilisait comme attraction pour les clients.

Cependant, Bruno a disparu. Réapparaissant le 20 mai 2006, il a été détecté sur une prairie près de Garmisch-Partenkirchen. Au début, il était incertain que les moutons morts l'avaient été par un chien ou un ours.

Le lendemain, des chasseurs ont découvert plus de moutons déchiquetés et une "empreinte", une trace définitive. Cela s'est révélé être la trace de l'ours brun Bruno.

Les ours ont vécu en grand nombre en Slovénie pendant des années. En 1999, certains d'entre eux ont été relâchés dans la nature en Italie du Nord. Ils erraient maintenant dans les Alpes. Les humains les voyaient rarement. Si un ours sentait une présence humaine, il reconnaissait le danger et s'enfuyait ou se cachait.

Mais Bruno était différent. Il n'avait pas peur des humains. Résultat, le soir du 22 mai 2006, il est entré par effraction dans un village près de Garmisch, a détruit un poulailler et a égorgé plusieurs poules. Il était clair que Bruno était devenu l'ours problématique. "La seule solution est de l'éliminer", a déclaré le ministre-président Stoiber lors de sa conférence de presse. Les experts prédisaient que comme les autres ours, Bruno ne pouvait pas être éloigné.

Laisser vivre Bruno

Le ministre de l'Environnement de Bavière, Werner Schnappauf du CSU, a ordonné l'abattage de Bruno. Cependant, le public a réclamé : "Bruno doit vivre." Soutenu par de nombreux amoureux des animaux et organisations de protection animale, le gouvernement a cédé, engageant un groupe de chasseurs finlandais pour capturer Bruno vivant. Mais l'ours semblait anticiper le danger et se cachait. La chasse a duré deux semaines avant que les Finlandais ne repartent les mains vides.

Soudain, Bruno est réapparu. Il se baignait dans un étang et était observé par des cyclistes de montagne qui étaient à quinze mètres de lui. Il s'est approché des randonneurs qui pouvaient presque le toucher. Le 24 juin 2006, la décision finale a été prise au ministère de l'Environnement de Bavière d'éliminer violemment l'ours brun. Un groupe de chasseurs a gravi la Kümpflalm dans les Alpes bavaroises, où Bruno avait été vu pour la dernière fois. Les chasseurs se sont positionnés, et Bruno est apparu Suddenly in the morning of June 26th, 2006. The hunters promptly acted, shooting at the bear. Bruno was struck by two bullets.

Les amoureux des animaux font toujours des pèlerinages à l'Alm, qui se trouve à une altitude de plus de 1 800 mètres et porte une notoriété indésirable. Ils visitent également le musée "Homme et Nature" à Munich, où Bruno est préservé sous sa forme empaillée.

Les défenseurs de l'ours

"En cas de comportements perturbateurs répétés, un tir pourrait être l'alternative plus humaine", déclare Christopher Schmidt de ntv.de. Schmidt représente la Fondation pour les ours - Protection des animaux sauvages et des espèces, fournissant des informations sur tous les sujets liés aux ours sur son site web. "Le pire pour un ours sauvage est d'être confiné." Si toutes les "mesures adverses" échouent et que l'ours persiste dans ses comportements anormaux, il doit être retiré de la nature, et dans l'intérêt de l'animal, un tir serait préférable, propose l'expert. "Cette décision doit être soigneusement considérée et doit être le résultat d'une gestion animalière professionnelle."

Mesures adverses - c'est ainsi que les protecteurs des animaux désignent les tentatives d'irriter un ours jusqu'à ce qu'il se lasse de son terrain de chasse préféré. C'est pourquoi les chasseurs en Bavière ont d'abord tenté de chasser l'ours brun Bruno avec des balles en caoutchouc.

Les ours bruns peuvent atteindre une hauteur d'un mètre et demi aux épaules. Bien qu'ils puissent sembler un peu maladroits, ils sont tout sauf cela. En réalité, ils sont très agiles, courant sur de grandes pattes lourdes avec de longues griffes. Ils ont le meilleur odorat de tous les mammifères. Les ours bruns ne sont pas bruns partout dans le monde. Les ours d'Amérique du Nord ont un pelage grisâtre, tandis que ailleurs, ils sont noirs ou blonds. Le WWF estime qu'il y a environ cinq cent mille ours bruns dans le monde.

Les ours font face à des menaces majeures, principalement de la part des humains. C'est là que la Fondation Ours intervient, selon Chris Schmidt : "Nous sauvons les animaux sauvages de situations difficiles, leur fournissons des logements adaptés et travaillons à préserver leurs habitats naturels et les populations sauvages." Outre la coordination d'opérations de sauvetage et de campagnes à l'échelle de l'Europe, la fondation gère deux sanctuaires pour la faune, comme le parc alternatif ours de Worbis et le parc alternatif loup et ours de la Forêt-Noire. La maman de Bruno a également trouvé un nouveau foyer là-bas.

Schmidt croit que les ours bruns ne s'installeront peut-être pas encore en Allemagne, mais ils pourraient se sentir chez eux principalement dans le sud et l'est de l'Allemagne, surtout dans les Alpes, les forêts de Bavière et de Thuringe, et les monts Métallifères. Parce que les ours bruns aiment les forêts, surtout dans les régions alpines.

Les ours peuvent parcourir de vastes territoires sans limites. Ainsi, un ours d'Italie, de Slovaquie ou de Slovénie pourrait apparaître en Allemagne. "Les grandes zones forestières peu peuplées attirent les ours", explique Schmidt.

Les ours préfèrent éviter les humains

"Les ours ne se perdent rarement, ils ont des compétences de navigation remarquables, leurs déplacements ne sont pas aléatoires", explique l'expert en ours. Par conséquent, ils représentent peu de risques pour les humains. "Sauf si vous êtes dans les zones frontalières des Alpes, vous êtes peu susceptible de rencontrer un ours actuellement", dit Schmidt, à moins de croiser des ours problématiques comme Bruno. Mais ce n'est pas la faute de l'ours ; les humains sont plus souvent le problème. Les ours évitent généralement les humains. Mais si les humains essaient de s'en approcher en les nourrissant régulièrement, les ours perdent leur peur, et les humains peuvent alors devenir une cible.

Dans les zones protégées de la Fondation Ours, cela ne peut pas se produire, dit Schmidt : "Dans nos projets de protection des animaux, nous aidons les animaux sauvés à redevenir sauvages en offrant des enclos extérieurs naturels étendus comme la Forêt des Ours. Les visiteurs peuvent observer les ours, les loups et les lynx tels qu'ils sont vraiment. Nous promouvons également la sensibilisation à la cruauté envers les animaux. Vous pouvez en apprendre davantage sur la souffrance que les humains infligent aux animaux et sur la façon de la combattre", dit Schmidt.

La Force de Défense des Ours

Mais il y a un autre côté de l'histoire. Par exemple, Indar Baier-Mueller, conseillère du district d'Allgäu. L'an dernier, un ours a traversé son district. Elle dirige maintenant l'initiative "Ours brun". Dans une lettre au ministre bavarois de l'Environnement, Thorsten Glauber des Verts, elle demande une "prêt

