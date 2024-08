"L'Allemagne a une longue histoire d'islamisme"

Comment protéger notre pays de la violence des extrémistes islamiques si IS frappe au cœur de l'Allemagne ? Dans l'émission "Caren Miosga", Herbert Reul critique le gouvernement de la coalition. Saskia Esken exprime sa profonde tristesse. Un policier est félicité - et Friedrich Merz critique.

L'émission ARD "Caren Miosga" aborde les questions de sécurité intérieure dimanche soir en raison de l'attaque au couteau à Solingen, où un individu suspecté de soutenir IS a tué trois personnes et en a blessé plusieurs autres grièvement. Il ne s'agit pas d'interdire les couteaux, mais de l'escalade du ton en matière de politique d'asile avant les élections régionales en Thuringe et en Saxe, du rôle de la police - et de la lutte de l'Allemagne contre les menaces terroristes islamiques accrues à l'intérieur de ses propres frontières ces dernières années.

Herbert Reul, ministre de l'Intérieur de la CDU de Rhénanie-du-Nord-Westphalie, ouvre l'émission, mais en révèle peu sur les motivations du suspect ou s'il a agi pour IS. L'essentiel, selon lui, est que la police a rapidement remis le Syrien de 26 ans au parquet fédéral. Reul laisse entendre que le suspect pourrait coopérer, après sa reddition.

Miosga se demande comment l'homme a pu échapper aux autorités, étant donné qu'il était censé être expulsé plus tôt. "Il n'a pas subi d'expulsion légale", explique Reul. "Il était toujours présent, sauf lors de cette occasion où il était censé être expulsé." Cela soulève de nombreuses questions, selon Reul. Les réglementations d'expulsion existantes sont-elles suffisantes ? Les mécanismes actuels sont-ils adéquats ? "J'en doute. Nous devons examiner cela de près", déclare l'homme de la CDU, concluant : "Le résultat est insatisfaisant, et il doit être modifié, mais pas à la hâte."

Reul plaide pour plus d'options légales pour la police et la protection constitutionnelle, une meilleure collecte de renseignements, alors que l'Allemagne lutte avec la protection des données et dépend trop des services de renseignement étrangers dans la lutte contre le terrorisme. L'homme de la CDU voit de nombreuses faiblesses dans la coalition du trafic lumineux. "J'en ai marre de ça", dit-il : "Cette absurdité de ce que l'on pourrait, devrait, doit faire." Les partis de Berlin doivent trouver un consensus plutôt que de se déchirer.

Saskia Esken, présidente fédérale du SPD, s'oppose à l'approche de Reul. "Nous ne pouvons pas simplement parler des erreurs commises par d'autres partis ce soir. Cependant, nous devons discuter de la manière de traiter cette question critique", dit-elle. Les Allemands ne doivent pas sacrifier leur liberté pour se protéger du terrorisme, prévient-elle : "C'est exactly ce que l'islamisme cherche." Esken suggère de mettre la pression sur Telegram et les plateformes de médias sociaux comme Facebook, Instagram et Tiktok pour signaler les activités illégales. L'utilisation efficace des lois existantes doit être améliorée en Allemagne, en particulier avec Telegram, qui résiste actuellement.

La proposition de Friedrich Merz d'arrêter d'accueillir les demandeurs d'asile syriens et afghans est accueillie avec résistance par Esken. "Adopter une telle politique est incompatible avec nos lois alors que notre constitution la restreint", dit-elle. "Les terroristes existants doivent être expulsés, même vers ces pays", ajoute Esken.

Les applaudissements vont d'abord à Jochen Kopelke, président fédéral du Syndicat de la police. Il considère Internet comme un "terrain de reproduction principal" pour les terroristes islamistes, mais agir contre eux devient de plus en plus difficile. La police et les services de renseignement intérieurs doivent être équipés de technologies numériques avancées pour suivre le rythme du 21e siècle. Il y a encore trop de paperasse, et les restrictions de protection des données et d'autorisation sont "trop strictes", dit-il, mais le progrès réside dans la permission de "surveillance en ligne et d'utilisation des données". De plus, Kopelke met en évidence un problème de ressources, avec trop peu de policiers pour la prévention et la lutte contre le terrorisme.

Miosga passe ensuite la discussion aux menaces actuelles du terrorisme islamiste en Allemagne. "Cela avait été un résultat prévisible pour quiconque s'intéresse au sujet", dit Reul. Esken qualifie l'attaque de "barbare et lâche" avec un "arrière-plan terroriste". Elle la considère comme un signe que "nous vivons dans une époque de plus en plus propice aux attaques islamistes". Qu'il n'y ait "pas de sécurité absolue" malgré toutes les mesures est "très préoccupant pour notre société".

Michael Goetschenberg, expert ARD pour le terrorisme et la sécurité intérieure, n'est pas surpris que l'attaque ait eu lieu lors d'un événement plus petit, avec des mesures de sécurité strictes en place pour l'Euro de football de l'UEFA. Une attaque lors d'un événement plus petit envoie un "message menaç

Dans ces circonstances, il est crucial que l'Allemagne adopte une position plus ferme sur l'islamisme et trouve un moyen de l'aborder efficacement. El-Masrar souligne que l'islamisme fait partie du paysage allemand depuis longtemps, bénéficiant du soutien à la fois de la gauche et de la droite. Les images de l'ennemi commun incluent souvent « Israël et les Juifs », et la politique a échoué à pousser les organisations islamiques à s'en distancer clairement. Selon El-Masrar, de nombreux réfugiés ont du mal à comprendre pourquoi il y a si peu de limites imposées à l'islamisme.

L'État islamique, souvent appelé IS, est à nouveau considéré comme une menace importante en Europe, avec son filiale Province de l'État islamique Khorasan (PIEK) qui émerge comme une préoccupation majeure. Ce regain de terrorisme islamique est en partie dû à l'instabilité au Moyen-Orient, que les organisations terroristes exploitent pour atteindre leurs objectifs.

Compte tenu des menaces persistantes de groupes comme l'État islamique, il est essentiel que l'Allemagne adopte une position ferme contre l'islamisme et trouve des moyens efficaces de l'aborder dans ses frontières. Les mesures de sécurité intérieure du pays doivent être suffisamment robustes pour protéger ses citoyens tout en garantissant que les libertés fondamentales ne soient pas compromises.

