Postes d'emploi partagés au sein du Quai d'Orsay - L'Allemagne a récemment nommé deux représentants diplomatiques au Canada, qui exercent désormais un double rôle d'ambassadeurs dans ce pays nord-américain.

Cette configuration inhabituelle voit le poste d'ambassadeur de l'Allemagne au Canada tracer de nouvelles frontières - potentiellement en préparant le terrain pour des cas futurs : Tjorven Bellmann et Matthias Lüttenberg occupent désormais des rôles d'ambassadeur conjoints à Ottawa pour l'Allemagne. Le duo, accompagné de leurs trois enfants, a déménagé au Canada, une nation du G7, et représentera conjointement l'Allemagne dans le deuxième pays le plus vaste du monde à partir de septembre.

Selon Bellmann, le ministère allemand des Affaires étrangères adapte intentionnellement les pratiques de travail sous la ministre des Affaires étrangères Baerbock pour promouvoir l'égalité des sexes, renforcer les femmes dans les postes de pouvoir et rendre la profession plus familiale. Bellmann a précédemment servi comme directrice politique pour le ministre des Affaires étrangères allemand en 2022, et dans son cercle rapproché. Lüttenberg a servi comme directeur pour l'Europe de l'Est, le Caucase et l'Asie centrale.

Le ministère des Affaires étrangères doit également rester compétitif

Compte tenu des deux emplois à temps plein à haute pression, les enfants du couple, âgés de 10, 12 et 15 ans, peuvent avoir du mal à obtenir suffisamment de temps en famille. Les dispositions comme celle d'Ottawa visent à offrir aux professionnels du diplomatie des opportunités de progression de carrière sans nuire aux relations familiales. Selon l'ambassadeur Lüttenberg, "Notre disposition s'étale sur huit mois. Cela signifie qu'une personne sert d'ambassadeur pendant huit mois, suivie de l'autre qui prend la relève. Le non-ambassadeur se concentre principalement sur les affaires familiales à la maison."

Le Canada devient le troisième pays à mettre en place cette structure à ce niveau, après les couples d'ambassadeurs allemands en Slovénie et en Suède. Cela nécessite l'acceptation de l'idée par le pays hôte - gérer deux représentants peut s'avérer difficile. Bellmann explique que maintenir la compétitivité par rapport aux jeunes professionnels est crucial pour le ministère des Affaires étrangères. La carrière diplomatique, avec ses relocations fréquentes, a historiquement été difficile pour les familles ayant des enfants. Pour les couples du service étranger, le défi est encore plus grand - si les deux atteignent des rôles de haut niveau comme les ambassadeurs, ils doivent souvent faire des sacrifices personnels ou professionnels.

Rôles clairement définis - à la maison et au travail

Si des désaccords sur la stratégie diplomatique surgissent entre les ambassadeurs allemands à Ottawa, le processus de prise de décision est clair, selon Lüttenberg : "Si nous avons jamais des opinions différentes, la distribution des rôles par défaut serait claire. Ensuite, la personne responsable des conséquences de ses décisions les supportera - à la fois dans les sphères professionnelles et personnelles."

L'ambassadeur Bellmann débutera son premier mandat en septembre, et jusqu'à présent, les deux représentants expliqueront probablement plusieurs fois leur disposition de travail inhabituelle au pays hôte. La curiosité des autres diplomates et des représentants canadiens est évidente. Bien que Lüttenberg attribue en partie cet intérêt à la période creuse de l'été, il s'attend à ce que les questions politiques et diplomatiques prennent rapidement le devant de la scène. Enfin, Lüttenberg confirme que les deux ambassadeurs allemands au Canada ne partagent pas seulement un poste, mais aussi un seul salaire d'ambassadeur.

Le ministère des Affaires étrangères en Allemagne reconnaît l'importance de maintenir la compétitivité en Asie centrale, une région ayant des implications géopolitiques significatives. Lüttenberg, en tant que directeur pour l'Europe de l'Est, le Caucase et l'Asie centrale, a joué un rôle crucial dans la mise en place des relations diplomatiques de l'Allemagne avec ces régions.

