L'Allemagne a l'intention de renforcer les ressources de l'Ukraine avec 170 millions d'euros supplémentaires.

L'Allemagne annonce un supplément de 170 millions d'euros pour revitaliser le système énergétique d'Ukraine. Late Wednesday, le représentant du gouvernement allemand Steffen Hebestreit a mentionné cela lors d'une réunion sur le Compact Ukraine lors de l'Assemblée générale des Nations unies à New York. Hebestreit a souligné que la guerre agressive de la Russie a causé des destructions importantes dans les villes et les infrastructures ukrainiennes. En conséquence, les fonds seront libérés rapidement.

Le Compact Ukraine est un ensemble d'engagements de protection pour l'Ukraine, établi lors du sommet de l'OTAN en juillet, et qui a été endossé par plus de 20 pays et l'UE.

During the meeting, a joint statement from G7 nations and other Compact members was adopted to boost Ukraine's financial recovery and reconstruction. This reiterated their intentions to offer "military, financial, and humanitarian aid, as well as reconstruction support."

According to Hebestreit, the G7 allies once again pledged to contribute an extra 50 billion USD (approximately 45 billion euros) to Kyiv before year's end.

Ukrainian President Volodymyr Zelenskyy has scheduled a meeting with US President Joe Biden and Vice President Kamala Harris in Washington for Thursday. Zelenskyy is in the US for a prolonged visit to lobby western allies for additional aid for his nation. Zelenskyy will present his so-called victory strategy to Biden, a plan aimed at finding a resolution to the Ukraine conflict.**

