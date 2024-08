L'Allemagne a été prévenue que des géants se réveilleraient soudainement.

Après un début lent le matin, l'équipe de basket-ball allemande se présente comme une véritable équipe de haut niveau et atteint facilement les demi-finales olympiques. Là, ils affrontent à nouveau l'équipe hôte France, qui élimine le co-favori Canada.

Ce n'était pas le début de l'équipe de basket-ball allemande mardi matin à Paris. "Jouer si tôt est vraiment difficile", a déclaré le capitaine Dennis Schröder après une victoire terne mais jamais en danger 76:63 contre la Grèce. "Nous étions menés de 12 points, mais le match est long. Nous nous sommes dit : 40 minutes." Malgré un retard de 12 points en début de match et une présence initiale dominante de Giannis Antetokounmpo, les champions du monde sont revenus dans le match, ont égalisé à la mi-temps et ont révélé cette classe supplémentaire qui en fait la plus grande menace pour la "mission or" de l'équipe américaine aux Jeux olympiques.

Atteindre les demi-finales olympiques pour la première fois de l'histoire du basket-ball allemand a également donné à l'équipe de l'entraîneur Gordon Herbert deux chances de remporter une troisième médaille lors du troisième tournoi international en trois ans. C'était autrefois l'ambition audacieuse et initialement moquée de l'entraîneur canadien, qui est maintenant proche de sa glorieuse réalisation.

Dans le style d'une équipe de haut niveau

Même sans leur capitaine en grande forme, l'équipe allemande a réussi à jouer sa profondeur, son équilibre et sa versatilité. "J'ai eu du mal tout au long du match", a déclaré Schröder, qui a marqué 13 points et huit passes. "Mais l'équipe nous a portés. Franz a été génial. Et tous ceux qui sont sortis du banc étaient forts. Un grand merci à tous mes coéquipiers qui ont apporté de l'énergie depuis le banc et ont rendu possible la victoire d'aujourd'hui."

Herbert a changé sa défense tôt, renforcé la zone et non seulement enlevé les dents à Antetokounmpo (huit points en début de match, 22 au total) mais aussi forcé les Grecs, faibles à distance, à plus en plus de tirs à distance, qui ont de plus en plus manqué. En même temps, il a provoqué le retournement de match avec l'entrée de Johannes Thiemann (10 points), Isaac Bonga (9), Moritz Wagner (8) et Nick Weiler-Babb (5).

"Lorsque l'entraîneur a commencé ici, il a exigé que nous acceptions tous les rôles qu'il a pour nous", a expliqué le joueur victorieux Thiemann après le match. "Que nous ayons gardé l'équipe ensemble est énorme pour nous. Nous connaissons nos rôles, nous nous connaissons par cœur et nous jouons ensemble. Tout le monde sait que Dennis et Franz sont les meilleurs joueurs, et tout le monde l'accepte. Mais quand on est appelé, chacun peut apporter sa pierre à l'édifice, et c'est la clé pour nous."

"Le premier cinq donne le ton, mais notre travail depuis le banc est d'apporter de l'énergie, faire le sale travail et gagner les 50/50", dit Weiler-Babb, dont la défense agressive en demi-terrain a presque complètement étouffé l'attaque grecque déjà unidimensionnelle et a mis l'Allemagne sur la voie de la victoire après la mi-temps. Le meilleur marqueur Franz Wagner a pris le relais avec un total de 18 points et sept de ses huit tirs réussis depuis la zone.

La France à nouveau, mais dans des circonstances différentes

L'entraîneur principal était satisfait : "L'une de nos grandes forces est que nous avons 12 joueurs que je peux utiliser. Les autres ont livré aujourd'hui. Notre deuxième unité est entrée et a fait un excellent travail. Notre intensité et notre énergie ont immédiatement augmenté. Ils ont donné le ton, et nous avons joué beaucoup mieux après la mi-temps."

Jeudi prochain (à partir de 17h30), l'Allemagne affrontera à nouveau l'équipe hôte France lors du premier demi-finale. L'équipe "Tricolore" a surpris tout le monde en éliminant les favoris lourdement et Previously unbeaten Canadians. Une victoire 82:73 à domicile non seulement a changé la perception collective de l'équipe dirigée par Vincent Collet, mais a également ramené des souvenirs de tournois passés. Dans le passé, l'équipe française a commencé faiblement lors des tours préliminaires, pour se transformer en poids lourds presque imbattables lors des phases à élimination directe, comme lors de l'EuroBasket 2022 lorsqu'elle a atteint la finale.

Après la défaite de l'Allemagne 85:71 face à la France lors du tour préliminaire vendredi dernier, les tensions étaient élevées. Evan Fournier a critiqué Collet et son style de jeu, ce qui a conduit l'entraîneur à mettre sur le banc son vétéran, ainsi que Rudy Gobert, quatre fois défenseur de l'année en NBA. "Je voulais jouer petit et commencer avec un premier cinq défensif", a défendu Collet sa décision de commencer Isaia Cordinier et Guershon Yabusele. Cela s'est avéré être un coup de maître, car Yabusele (22 points) et Cordinier (20) sont devenus les joueurs clés de la France.

Un tir à trois points fou de Fournier, marqué depuis la ligne du milieu de terrain, a transformé le Paris Bercy Arena en folie lors des dernières secondes. Tout comme l'Allemagne, la France a bénéficié de ses joueurs de soutien. La superstar Wembanyama a marqué sept points, tandis que Gobert, Nic Batum et Nando De Colo n'ont pas marqué. Après le match, Gobert et Collet ont ajouté un autre mystère en affirmant que Gobert avait subi une opération au doigt, que Collet a promptement nié. Il est incertain si et dans quelle mesure Gobert jouera contre l'Allemagne.

Une chose est certaine, however: the revived hosts are likely to be much more dangerous in the rematch than they were a week ago. "France a fait un retour en force", a déclaré Herbert mardi soir. "Ils ont bien réagi, ont l'avantage du terrain et ont eu un excellent début aujourd'hui. C'est évidemment difficile pour l'adversaire. Nous nous sommes affrontés quatre fois

Le clou de la journée a été le comeback de la Serbie contre l'Australie, victoire 95:90 en prolongation. Patty Mills, avec 26 points, avait maintenu les Serbes à distance et avait forcé la prolongation avec un tir à la dernière seconde. En prolongation, la Serbie a réussi à s'imposer, devenant la première équipe à gagner un match à élimination directe après avoir été menée de 12 points ou plus à la mi-temps.

Le retournement de situation de la Serbie est intervenu lorsque l'entraîneur Svetislav Pešić a appelé un temps mort à mi-parcours du deuxième quart, son équipe étant menée de 24 points. Ses mots fermes ont réveillé son équipe, avec six joueurs marquant des doubles chiffres, menés par la superstar et MVP de la NBA Nikola Jokić, qui a pris le contrôle tard dans le match et a mené son équipe à la victoire avec 21 points, 14 rebonds et 8 passes. Jokić a dominé la prolongation, presque tous les points portant sa signature.

Le reste est de l'histoire : Les États-Unis ont facilement remporté une victoire sans danger contre le Brésil dans le quatrième et dernier quart de finale, le Brésil semblant dépassé sur tous les plans. L'entraîneur Steve Kerr a commencé avec son premier cinq : LeBron James, Steph Curry, Devin Booker, Jrue Holiday et Joel Embiid. Les titulaires ont marqué 46 des 63 points américains dans la première mi-temps. Une série de 14-2 en début de match et une autre de 15-0 vers la fin de la première mi-temps ont scellé le match. Kevin Durant (11 points, total 494) a dépassé Lisa Leslie pour devenir le meilleur marqueur de l'histoire du basket-ball américain, hommes et femmes. Devin Booker était le meilleur marqueur avec 18 points, Anthony Edwards a marqué 17 points et LeBron James a contribué avec 12 points et 9 passes.

Les États-Unis ont maintenant un bilan de 34-1 depuis 2004 et ne sont qu'à deux victoires de leur cinquième médaille d'or olympique consécutive. Ils affronteront à nouveau la Serbie, ayant remporté auparavant un match amical à Abu Dhabi (105-79) et le match d'ouverture du groupe C (110-84).

