L'Allemagne a encore beaucoup à faire dans le domaine de la protection du climat.

D'ici 2050, l'Allemagne vise à devenir neutre en carbone, mais un rapport de la Fondation Bertelsmann indique qu'elle a un écart substantiel à combler par rapport à d'autres nations européennes. Des pays comme le Danemark et la Norvège montrent comment l'objectif de protection du climat peut être atteint. Cependant, l'Allemagne et le Royaume-Uni ne sont actuellement pas sur la bonne voie pour passer à l'électricité, à la chaleur et aux transports renouvelables à temps.

Le rapport, réalisé par l'Institut de recherche sur les impacts du changement climatique de Potsdam ainsi que la fondation, a analysé les progrès de quatre nations de pointe dans les secteurs de l'énergie, des transports et de la construction. Ces nations, appelées "états pionniers", se sont engagées à atteindre la neutralité climatique d'ici 2050, conformément à l'Accord de Paris, que l'Allemagne et l'UE ont également signé.

Le rapport met en évidence le fait que des progrès sont réalisés dans au moins un secteur dans chaque pays, indiquant la faisabilité de l'obtention de fournitures d'énergie sans émissions dans l'ensemble des provinces, à condition que les objectifs politiques, les réglementations et les modifications de l'infrastructure soient alignés.

Les pays scandinaves pourraient atteindre leurs objectifs plus tôt

Les résultats suggèrent que le Danemark et la Norvège font rapidement progresser leur transition énergétique et thermique. La Norvège prévoit également de terminer prochainement sa transition vers la mobilité électrique individuelle. Cependant, l'Allemagne, comme le Royaume-Uni, doit encore rattraper son retard dans chaque secteur.

Le développement des réseaux de transport d'électricité insuffisamment développés ralentit la transition de l'Allemagne vers les énergies renouvelables, selon le rapport. Pour promouvoir les progrès, il est nécessaire d'avoir des objectifs officiels pour l'expansion des réseaux de distribution et des installations de stockage d'énergie, ainsi qu'une meilleure coordination dans le secteur du système de transmission.

De même, une augmentation significative de la part des voitures électriques en Allemagne dans un avenir proche semble peu probable. Les prix élevés des voitures électriques et la fin de l'aide financière en sont les principales raisons. De plus, l'amélioration de l'infrastructure de recharge se déroule également à un rythme lent.

Insufisance de pompes à chaleur en Allemagne

En ce qui concerne la transition thermique, l'Allemagne se trouve dans une position favorable en termes d'efficacité des bâtiments, mais doit accélérer considérablement la décommissionnement des systèmes de chauffage au gaz et à l'huile pour placer les émissions de CO2 sur une trajectoire neutre en carbone dans ce domaine, a noté l'enquête. Pour atteindre leurs objectifs climatiques auto-

