L'Allemagne a battu son record de production d'énergie solaire en juillet.

En juillet, malgré une exposition solaire inférieure à l'année précédente, les centrales solaires en Allemagne ont réussi à produire un record historique d'énergie solaire. C'est ce qu'a révélé le ministre de l'Économie Habeck. Dans l'ensemble, il semble que 2024 sera une année florissante pour les énergies renouvelables, avec des progrès significatifs attendus dans les nouvelles installations éoliennes.

L'Allemagne a produit 10,1 térawattheures (TWh) d'énergie solaire en juillet, battant ainsi un nouveau record mensuel. Selon les données du ministère fédéral de l'Économie, rapportées par le groupe de médias Funke, un total de 23,6 TWh d'électricité a été généré à partir de sources renouvelables en juillet, avec une contribution solaire d'environ 43 %. Par rapport à la même période de l'année dernière, environ 7 % d'électricité renouvelable en plus ont été produits en Allemagne pendant les sept premiers mois.

Selon le ministre fédéral de l'Économie Robert Habeck, ces chiffres soulignent l'engagement du gouvernement fédéral à développer les sources d'énergie renouvelable. Habeck a déclaré que cette figure record de juillet avait été atteinte "malgré une exposition solaire inférieure à l'année précédente", exprimant son optimisme aux journaux Funke. "Cela démontre que nos mesures sont efficaces, et que la production d'énergie solaire est en hausse." Le processus d'expansion se déroule à un rythme impressionnant. Entre janvier et juillet, 12 % de capacité solaire de plus ont été installés qu'au cours des sept premiers mois de 2023. La production d'énergie solaire a augmenté de 14 % pendant cette période.

Habeck a également mis en avant les "perspectives positives" dans le secteur éolien terrestre. Selon les chiffres du ministère, l'approbation des éoliennes des trois premiers tours d'enchères de cette année a dépassé 7 GW de performance, en hausse de plus de 60 % par rapport à l'année précédente.

Habeck espère que l'Allemagne est sur la bonne voie pour atteindre ses objectifs d'expansion et de protection du climat d'ici 2030.

La production record d'énergie solaire en juillet, malgré une exposition solaire inférieure, souligne l'efficacité des mesures de l'Allemagne pour augmenter l'énergie solaire. Cette tendance indique une poursuite de la hausse de la production d'énergie solaire, avec des perspectives positives pour l'avenir.

De plus, la plupart de l'électricité renouvelable produite en juillet provenait de l'énergie solaire, mettant en évidence le potentiel de l'énergie solaire pour contribuer de manière significative aux objectifs d'énergie renouvelable de l'Allemagne.

