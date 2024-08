- L'alignement de la vidéo de Solingen avec l'approche tactique continue de l'Etat islamique pourrait être simplifié comme suit:

L'attaque au couteau de Solingen, qui a entraîné trois morts, continue de susciter l'inquiétude dans la société allemande et son sentiment de sécurité. L'État islamique (EI) a désormais revendiqué l'incident dans une vidéo. La production à bas budget laisse d'abord les gens perplexes. Cependant, elle correspond parfaitement à la dernière approche tactique de l'EI.

La vidéo de revendication a l'air aussi bon marché que possible. Une personne cache son identité avec deux torchons de cuisine, seuls ses yeux sont visibles. Tout en maudissant l'Occident et en prêtant allégeance au leader de l'EI en arabe, elle agite une épée - qui semble être en plastique ou en étain. Des objets de ménage ou des seaux de nettoyage peuvent être vus en arrière-plan. La séquence aurait été enregistrée dans un placard à balais. Bien que l'authenticité de la vidéo n'ait pas encore été confirmée, la faible qualité de la production plaide plus en sa faveur qu'il n'y paraît.

Vidéo de l'attaque de Solingen : Prêter allégeance à l'EI

Bien que les organisations terroristes comme l'État islamique et Al-Qaïda soient souvent associées à un travail de qualité dans les médias sociaux et la représentation médiatique, ce n'est pas toujours le cas pour les actes terroristes liés à ces groupes. "L'EI mène trois types d'attentats : une attaque organisée comme la récente sur la salle de concert de Moscou. Dans ce cas, des personnes sont recrutées, formées à l'étranger et envoyées dans le pays cible pour frapper. Le deuxième type est une attaque guidée, comme celle qui était apparemment prévue pour les concerts de Taylor Swift à Vienne. Les attaquants vivent dans leur pays d'origine, entrent en contact avec l'organisation terroriste depuis là-bas et sont ensuite guidés et conseillés de l'étranger", explique l'expert en terrorisme Hans-Jakob Schindler dans une interview avec stern. "Nous avons vu la troisième version à Solingen, une attaque inspirée." L'intégralité de l'interview est disponible ici.

Alors que les deux premières attaques sont planifiées ou directement soutenues par l'EI, l'auteur agit seul dans le troisième cas. "L'auteur se radicalise lui-même sans contact avec l'EI, décide de mener une attaque et ne déclare sa loyauté aux terroristes qu'immédiatement avant l'acte", déclare l'expert. Et les vidéos de revendication sont également produites indépendamment, ne étant distribuées sur les canaux officiels de l'EI tels que l'agence de presse Amaq qu'après l'acte.

Cela conviendrait également aux séquences qui ont été diffusées maintenant : Le suspect, Issa al H., qui venait de Syrie, était logé dans un centre d'hébergement pour réfugiés avant de se rendre à la police samedi soir. Produire des vidéos de qualité là-bas n'est pas possible, surtout si on ne veut pas attirer l'attention. Un placard à balais et des ustensiles de cuisine peuvent devoir suffire dans une telle situation. Dans deux autres séquences, le suspect se passe de cela : ici, une personne se filme en train de marcher dans la rue, son visage étant pixelisé par la suite. L'authenticité de ces séquences est également examinée par la police. Cependant, le smartphone endommagé du suspect entrave les investigations.

L'EI s'appuie sur l'auto-radicalisation

Le fait que les auteurs se radicalisent eux-mêmes ne signifie pas que l'EI n'est pas impliqué. "L'EI dispose actuellement du plus avancé appareil de propagande parmi les organisations terroristes", explique Matthew Olsen, le procureur général adjoint pour la sécurité nationale aux États-Unis. L'efficacité de cette stratégie a déjà été scientifiquement prouvée à maintes reprises.

L'organisation terroriste attise délibérément la haine envers l'Occident dans des canaux sur Telegram et les médias sociaux, soutenant les éventuels attaquants avec des vidéos d'instruction. Dans ces tutos horribles, il est expliqué non seulement comment tuer le plus efficacement possible avec des couteaux : dans certains, des prisonniers sont même assassinés devant la caméra. Cela désensibilise également les éventuels attaquants à la souffrance des autres. Jusqu'à ce qu'ils soient prêts à se tuer eux-mêmes.

La production à bas coût de la vidéo de revendication laisse d'abord les gens perplexes, mais elle s'aligne sur la dernière approche tactique de l'EI. Cependant, le smartphone endommagé du suspect entrave les investigations.

L'efficacité de l'appareil de propagande de l'EI a été scientifiquement prouvée à maintes reprises, avec des tutos horribles sur Telegram et les médias sociaux désensibilisant les éventuels attaquants à la souffrance des autres.

Lire aussi: