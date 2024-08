- L'alcool n'est jamais sain, même avec modération.

L'alcool devrait être évité dans son ensemble, selon une récente évaluation de la Société allemande de nutrition. La société, qui se décrit comme une association indépendante de chercheurs, recommande de ne boire aucune quantité d'alcool.

Cela change l'évaluation précédente de la société. Même avec modération, l'alcool n'est pas sain - il n'y a aucune quantité potentiellement bénéfique pour la santé et sans danger pour la consommation, écrit la société experte dans son nouveau papier de position. "L'alcool est une drogue psychoactive" qui a été identifiée comme la cause de plus de 200 conséquences négatives pour la santé telles que des maladies et des accidents. Le papier remplace la valeur de référence précédente pour la consommation d'alcool recommandée.

"Drogue psychoactive" : de grandes quantités d'alcool sont toujours nuisibles

Cependant, si quelqu'un veut encore boire de l'alcool, il devrait éviter surtout les grandes quantités, recommande la société experte. Cela s'applique particulièrement aux jeunes. Les enfants, les adolescents, les femmes enceintes et les femmes qui allaitent ne devraient pas boire d'alcool du tout.

C'était aussi le résultat d'une analyse de diverses études sur la relation entre la consommation d'alcool et la santé. La raison pour laquelle les études ont trouvé des bénéfices pour la santé avec une consommation modérée d'alcool est due à des biais causés par des défauts dans la conception de l'étude, comme l'ont découvert des chercheurs de l'Université de Victoria au Canada. Ils avaient évalué 107 études à long terme sur la relation entre la consommation d'alcool et la mortalité.

La relation entre la consommation d'alcool et la santé est complexe, selon la Société allemande de nutrition. Dans quelques maladies chroniques, des associations réductrices de risque avec la consommation d'alcool ont été observées. Dans l'ensemble, la charge de maladie et de mortalité causée par l'alcool dans le monde, et surtout en Europe, est importante. La consommation moyenne d'alcool en Allemagne en 2019 était plus du double de la moyenne mondiale.

La consommation d'alcool est associée à des troubles du développement chez les enfants non nés, des accidents, des blessures, de la violence et "des perturbations psychosociales des personnes qui boivent de l'alcool, ainsi que de leur entourage", écrit la société. Les effets à court terme comprennent des perturbations de la coordination, de l'attention et du temps de réaction.

Cancer et Alzheimer ne sont que quelques-unes des conséquences

À long terme, l'alcool non seulement pose un risque de dépendance, mais cause également des maladies, selon les experts : cancer (surtout le cancer du sein et du côlon), maladies cardiovasculaires, maladies de l'estomac et de l'intestin, diabète mellitus et le déclin des performances cognitives, la maladie d'Alzheimer et d'autres maladies de démence.

