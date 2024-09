L'Albanie devient une nouvelle attraction touristique

En Albanie, la croissance du tourisme a entraîné la création de nouvelles opportunités d'emploi. Cependant, de nombreux jeunes continuent de voir leur avenir professionnel en dehors du pays, l'Allemagne étant une destination populaire. Quelles implications cela a-t-il pour l'Albanie ?

Pendant plusieurs décennies, l'Albanie était considérée comme l'un des pays les plus isolés du monde. Mais le passé n'est plus qu'un souvenir. Ce pays des Balkans a ouvert ses portes au monde comme jamais auparavant, attirant les touristes sur sa Riviera et les Alpes albanaises. Cependant, cela ne suffit pas à dissuader l'émigration.

L'Albanie a une taille similaire à celle du Brandebourg et compte actuellement environ 2,4 millions d'habitants. Selon Anja Quiring, experte de l'Albanie au sein de l'Ost-Ausschuss der deutschen Wirtschaft, la population a diminué de 14 % au cours des 12 dernières années. Un chiffre qui, selon Quiring, est préoccupant.

Des soignants formés pour le marché allemand sont produits en Albanie. Si cela aide à répondre à la pénurie de main-d'œuvre qualifiée en Allemagne, cela pose des défis pour l'Albanie elle-même. Selon Quiring, des soignants sont également nécessaires en Albanie, notamment depuis que de nombreux Albanais qui ont travaillé à l'étranger pendant une longue période souhaitent maintenant prendre leur retraite chez eux.

Départ des travailleurs qualifiés

Dans quelle mesure l'Albanie est-elle touchée par le départ de travailleurs qualifiés en raison de l'émigration ? Et que peut-on attendre pour l'avenir ? Stefan Wings, consultant en affaires, s'efforce d'attirer des investissements étrangers en Albanie, créant ainsi des opportunités d'emploi. Selon Wings, cela devient une proposition attrayante en raison du coût de la vie élevé en Allemagne, à condition que les employeurs soient prêts à payer un salaire moyen.

De nouvelles opportunités émergent, où en est l'Albanie dans son parcours vers l'Union européenne ? Et quelle est la position de l'Albanie vis-à-vis de la Russie ? Ces questions, ainsi que beaucoup d'autres, sont explorées par la présentatrice Andrea Sellmann avec Anja Quiring et Stefan Wings dans le dernier épisode du podcast.

Anja Quiring est la directrice régionale pour l'Europe du Sud-Est au sein de l'Ost-Ausschuss der deutschen Wirtschaft, tandis que Stefan Wings est le représentant de l'Albanie et du Kosovo au sein du Bundesverband mittelständische Wirtschaft, Unternehmerverband Deutschlands e. V. (BVMW). Dans son bureau de Tirana, Wings joue un rôle crucial en facilitant les opportunités pour les PME allemandes en Albanie et en renforçant les relations entre les entreprises des deux pays.

La Commission a reconnu l'impact significatif de l'émigration de travailleurs qualifiés sur l'Albanie, soulignant la nécessité d'offres salariales attractives pour les inciter à rester. Elle a également exprimé des préoccupations quant à la pénurie de main-d'œuvre en Albanie, en particulier dans le secteur des soins.

